Назвали кількість українців, зниклих безвісти під час війни





Про це 23 травня під час зустрічі у Дніпрі із родичами військовополонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців, бійців ДСНС та інших формувань із Дніпропетровської та Запорізької областей Дмитро Лубінець.



"Згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, наразі відомо про приблизно 24 тисячі зниклих безвісти", — заявив він.



За його словами, Україна підтримує зв’язок із російською стороною, однак рф відмовляється проводити обмін за формулою "всі на всі" та затягує переговори.



"Розповів про комунікацію з Уповноваженою з прав людини в рф Тетяною Москальковою, відмову російської сторони провести обмін «всіх на всіх», репатріацію важкопоранених та повернення цивільних. Зауважив, що росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України, як держави", — зазначив Лубінець.



Також омбудсман обговорив із родичами зниклих безвісти бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, Дмитро Лубінець наголосив, що публічність із персональними даними щодо конкретних військовослужбовців шкодить процесам їхнього обміну.



Наприкінці зустрічі команда омбудсмана зібрала у родичів звернення та списки їхніх рідних, які знаходяться в полоні, або зникли безвісти за особливих обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на кінець травня українській стороні відомо про приблизно 24 тисячі громадян України, зниклих безвісти під час збройної агресії росії.Про це 23 травня під час зустрічі у Дніпрі із родичами військовополонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців, бійців ДСНС та інших формувань із Дніпропетровської та Запорізької областей повідомив уповноважений Верховної ради із прав людини"Згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, наразі відомо про приблизно 24 тисячі зниклих безвісти", — заявив він.За його словами, Україна підтримує зв’язок із російською стороною, однак рф відмовляється проводити обмін за формулою "всі на всі" та затягує переговори."Розповів про комунікацію з Уповноваженою з прав людини в рф, відмову російської сторони провести обмін «всіх на всіх», репатріацію важкопоранених та повернення цивільних. Зауважив, що росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України, як держави", — зазначив Лубінець.Також омбудсман обговорив із родичами зниклих безвісти бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, Дмитро Лубінець наголосив, що публічність із персональними даними щодо конкретних військовослужбовців шкодить процесам їхнього обміну.Наприкінці зустрічі команда омбудсмана зібрала у родичів звернення та списки їхніх рідних, які знаходяться в полоні, або зникли безвісти за особливих обставин.

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