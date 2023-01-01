Назвали кількість українців, зниклих безвісти під час війни

Назвали кількість українців, зниклих безвісти під час війни
Станом на кінець травня українській стороні відомо про приблизно 24 тисячі громадян України, зниклих безвісти під час збройної агресії росії.

Про це 23 травня під час зустрічі у Дніпрі із родичами військовополонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців, бійців ДСНС та інших формувань із Дніпропетровської та Запорізької областей повідомив уповноважений Верховної ради із прав людини Дмитро Лубінець.

"Згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, наразі відомо про приблизно 24 тисячі зниклих безвісти", — заявив він.

За його словами, Україна підтримує зв’язок із російською стороною, однак рф відмовляється проводити обмін за формулою "всі на всі" та затягує переговори.

"Розповів про комунікацію з Уповноваженою з прав людини в рф Тетяною Москальковою, відмову російської сторони провести обмін «всіх на всіх», репатріацію важкопоранених та повернення цивільних. Зауважив, що росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України, як держави", — зазначив Лубінець.

Також омбудсман обговорив із родичами зниклих безвісти бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, Дмитро Лубінець наголосив, що публічність із персональними даними щодо конкретних військовослужбовців шкодить процесам їхнього обміну.

Наприкінці зустрічі команда омбудсмана зібрала у родичів звернення та списки їхніх рідних, які знаходяться в полоні, або зникли безвісти за особливих обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зниклі безвісти, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
Назвали кількість українців, зниклих безвісти під час війни
Сьогодні, 19:30
В Україні з осені запрацює інститут помічника ветерана
Сьогодні, 19:15
На Волині 32-річний шахрай привласнював посилки, які мав доправити за кордон
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Відсьогодні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, – Мінреінтеграції Відсьогодні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, – Мінреінтеграції
02 травень, 11:35
У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах
15 березень, 15:30
Завтра на Волині попрощаються із Героєм Сергієм Занюком, який помер від поранень Завтра на Волині попрощаються із Героєм Сергієм Занюком, який помер від поранень
Сьогодні, 18:45
Не прийшов до тями від важкого поранення: у госпіталі помер 23-річний Герой з Волині Володимир Коришко Не прийшов до тями від важкого поранення: у госпіталі помер 23-річний Герой з Волині Володимир Коришко
Сьогодні, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Назвали кількість українців, зниклих безвісти під час війни
Сьогодні, 19:30
 0
В Україні з осені запрацює інститут помічника ветерана
Сьогодні, 19:15
 0
На Волині 32-річний шахрай привласнював посилки, які мав доправити за кордон
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8