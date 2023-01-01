На Волині водій майже втричі перевищив швидкість і не зупинився на вимогу патрульних

На Волині водій майже втричі перевищив швидкість і не зупинився на вимогу патрульних
Поблизу села Сільце Луцького району водій марки Mersedes їхав зі швидкістю втричі вищою за дозволену і не зупинився на вимогу патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори патрульної поліції на цьому автошляху саме контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM.

«Близько 14-ї години прилад зафіксував, що автомобіль марки «Мерседес», який прямує в напрямку Луцька, в межах населеного пункту рухається зі швидкістю 137 км/год. Поліцейські подали керманичу сигнал про зупинку, однак той проігнорував законну вимогу патрульних. Інспектори передали орієнтування колегам, і невдовзі ті зупинили вказане авто в обласному центрі, а на керманича винесли постанову за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП», - йдеться у повідомленні.

Водночас, у той же день, на тому ж місці, але вже близько 17 години, патрульні зафіксували, що цей автомобіль рухається у зворотному напрямку, і знову з перевищенням швидкості. Щоправда, цього разу вона була набагато меншою і становила 77 км/год. Водій зупинився на вимогу патрульних, і на нього повторно склали відповідний адмінматеріал.

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Теги: ПДР, патрульні, перевищення швидкості, штраф
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