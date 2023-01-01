У Луцьку провели в останню дорогу Героя Ігоря Козачука

Ігоря Козачука.



Про це повідомляють на сайті Луцькради.



Ігор Козачук народився 23 вересня 1973. Був призваний на військову службу по мобілізації, служив на посаді головного сержанта стрілецького взводу.



Військовий



Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаразджа.



В Ігоря залишились троє дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Сьогодні, 23 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівалиПро це повідомляють на сайті Луцькради.Ігор Козачук народився 23 вересня 1973. Був призваний на військову службу по мобілізації, служив на посаді головного сержанта стрілецького взводу.Військовий загинув 18 травня в районі населеного пункту Часів Яр на Донеччині. Цього року Ігорю мало виповнитись 50 років.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаразджа.В Ігоря залишились троє дітей.

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