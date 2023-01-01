Переселенець на інвалідному візку переїхав до Луцька з дружиною і двома дітьми

Богдан Лісойван нещодавно переїхав до Луцька з Харкова. Він 13 років прикутий до інвалідного візка. Чоловік та його дружина Маргарита виїхали з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, адже життя у колись квітучому місті стало неможливим.



Про історію чоловіка та його сім'ї - у сюжеті



«Як бахнуло біля мене, мене оглушило і я побачив, як метрів два біля мене руйнується будинок. Я тоді вже попрощався подумки зі своєю сім’єю. Будинок дружини розбили, школу теж, будинок бабусі тріснув навпіл», - каже він.



Однак одразу виїхати до безпечного місця Богдан не міг, спочатку він пролягав на тимчасово окуповану територію, адже в небезпеці залишалася його донька Аріна.



«Ми виїхали з Харкова і поїхали по трупам, які були повсюди. Тому що там колона йшла на Харків», - розповідає чоловік.



Донька залишалася у бабусі у Харківській області, селище Старий Салтів, Вовчанськ, яке майже одразу опинилося в тимчасовій окупації.



«Міст був розбитий, було дуже страшно було, що він може впасти просто», - пригадує Богдан.



Попри страх, дитину потрібно було рятувати, вивезти з тимчасово окупованої території.



Родина не одразу оселилася у Луцьку. Спочатку виїхали до Німеччини, де Маргарита завагітніла, але народжувати подружжя твердо вирішило в Україні. Вирішили повертатися, будь-куди, аби тільки в Україну.



В Україні народився син Єлисей, хлопчику скоро виповниться 5 місяців.



З квітня цього року сім’я знайшла прихисток у Луцьку. Арина готується піти у місцеву школу, займається танцями в танцювальній студії.



У Харкові Богдан створив громадську організацію, займався благодійністю. У Луцьку чоловік ще мало де бував, але помітив, що тут живуть гарні люди.



Чоловік намагається вести активне життя, попри невиліковну хворобу.



"В мене тільки одна рука ліва нормальна, все інше - спастичне, викручує", - каже.



Богдан мріє отримати водійське посвідчення і водити авто за допомогою ручного керування. А ще активно цікавиться питанням встановлення зручних пандусів. Богдан запевняє, що це не лише його особиста незручність, адже візочками користуються не тільки люди з інвалідністю. В його найближчих планах - розробити проєкт нового зручного пандуса для під’їзду будинку, де він мешкає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! нещодавно переїхав до Луцька з Харкова. Він 13 років прикутий до інвалідного візка. Чоловік та його дружинавиїхали з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, адже життя у колись квітучому місті стало неможливим.Про історію чоловіка та його сім'ї - у сюжеті 12 каналу «Як бахнуло біля мене, мене оглушило і я побачив, як метрів два біля мене руйнується будинок. Я тоді вже попрощався подумки зі своєю сім’єю. Будинок дружини розбили, школу теж, будинок бабусі тріснув навпіл», - каже він.Однак одразу виїхати до безпечного місця Богдан не міг, спочатку він пролягав на тимчасово окуповану територію, адже в небезпеці залишалася його донька«Ми виїхали з Харкова і поїхали по трупам, які були повсюди. Тому що там колона йшла на Харків», - розповідає чоловік.Донька залишалася у бабусі у Харківській області, селище Старий Салтів, Вовчанськ, яке майже одразу опинилося в тимчасовій окупації.«Міст був розбитий, було дуже страшно було, що він може впасти просто», - пригадує Богдан.Попри страх, дитину потрібно було рятувати, вивезти з тимчасово окупованої території.Родина не одразу оселилася у Луцьку. Спочатку виїхали до Німеччини, де Маргарита завагітніла, але народжувати подружжя твердо вирішило в Україні. Вирішили повертатися, будь-куди, аби тільки в Україну.В Україні народився син, хлопчику скоро виповниться 5 місяців.З квітня цього року сім’я знайшла прихисток у Луцьку. Арина готується піти у місцеву школу, займається танцями в танцювальній студії.У Харкові Богдан створив громадську організацію, займався благодійністю. У Луцьку чоловік ще мало де бував, але помітив, що тут живуть гарні люди.Чоловік намагається вести активне життя, попри невиліковну хворобу."В мене тільки одна рука ліва нормальна, все інше - спастичне, викручує", - каже.Богдан мріє отримати водійське посвідчення і водити авто за допомогою ручного керування. А ще активно цікавиться питанням встановлення зручних пандусів. Богдан запевняє, що це не лише його особиста незручність, адже візочками користуються не тільки люди з інвалідністю. В його найближчих планах - розробити проєкт нового зручного пандуса для під’їзду будинку, де він мешкає.

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