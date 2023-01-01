Переселенець на інвалідному візку переїхав до Луцька з дружиною і двома дітьми
Сьогодні, 14:40
Богдан Лісойван нещодавно переїхав до Луцька з Харкова. Він 13 років прикутий до інвалідного візка. Чоловік та його дружина Маргарита виїхали з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, адже життя у колись квітучому місті стало неможливим.
Про історію чоловіка та його сім'ї - у сюжеті 12 каналу.
«Як бахнуло біля мене, мене оглушило і я побачив, як метрів два біля мене руйнується будинок. Я тоді вже попрощався подумки зі своєю сім’єю. Будинок дружини розбили, школу теж, будинок бабусі тріснув навпіл», - каже він.
Однак одразу виїхати до безпечного місця Богдан не міг, спочатку він пролягав на тимчасово окуповану територію, адже в небезпеці залишалася його донька Аріна.
«Ми виїхали з Харкова і поїхали по трупам, які були повсюди. Тому що там колона йшла на Харків», - розповідає чоловік.
Донька залишалася у бабусі у Харківській області, селище Старий Салтів, Вовчанськ, яке майже одразу опинилося в тимчасовій окупації.
«Міст був розбитий, було дуже страшно було, що він може впасти просто», - пригадує Богдан.
Попри страх, дитину потрібно було рятувати, вивезти з тимчасово окупованої території.
Родина не одразу оселилася у Луцьку. Спочатку виїхали до Німеччини, де Маргарита завагітніла, але народжувати подружжя твердо вирішило в Україні. Вирішили повертатися, будь-куди, аби тільки в Україну.
В Україні народився син Єлисей, хлопчику скоро виповниться 5 місяців.
З квітня цього року сім’я знайшла прихисток у Луцьку. Арина готується піти у місцеву школу, займається танцями в танцювальній студії.
У Харкові Богдан створив громадську організацію, займався благодійністю. У Луцьку чоловік ще мало де бував, але помітив, що тут живуть гарні люди.
Чоловік намагається вести активне життя, попри невиліковну хворобу.
"В мене тільки одна рука ліва нормальна, все інше - спастичне, викручує", - каже.
Богдан мріє отримати водійське посвідчення і водити авто за допомогою ручного керування. А ще активно цікавиться питанням встановлення зручних пандусів. Богдан запевняє, що це не лише його особиста незручність, адже візочками користуються не тільки люди з інвалідністю. В його найближчих планах - розробити проєкт нового зручного пандуса для під’їзду будинку, де він мешкає.
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Про історію чоловіка та його сім'ї - у сюжеті 12 каналу.
«Як бахнуло біля мене, мене оглушило і я побачив, як метрів два біля мене руйнується будинок. Я тоді вже попрощався подумки зі своєю сім’єю. Будинок дружини розбили, школу теж, будинок бабусі тріснув навпіл», - каже він.
Однак одразу виїхати до безпечного місця Богдан не міг, спочатку він пролягав на тимчасово окуповану територію, адже в небезпеці залишалася його донька Аріна.
«Ми виїхали з Харкова і поїхали по трупам, які були повсюди. Тому що там колона йшла на Харків», - розповідає чоловік.
Донька залишалася у бабусі у Харківській області, селище Старий Салтів, Вовчанськ, яке майже одразу опинилося в тимчасовій окупації.
«Міст був розбитий, було дуже страшно було, що він може впасти просто», - пригадує Богдан.
Попри страх, дитину потрібно було рятувати, вивезти з тимчасово окупованої території.
Родина не одразу оселилася у Луцьку. Спочатку виїхали до Німеччини, де Маргарита завагітніла, але народжувати подружжя твердо вирішило в Україні. Вирішили повертатися, будь-куди, аби тільки в Україну.
В Україні народився син Єлисей, хлопчику скоро виповниться 5 місяців.
З квітня цього року сім’я знайшла прихисток у Луцьку. Арина готується піти у місцеву школу, займається танцями в танцювальній студії.
У Харкові Богдан створив громадську організацію, займався благодійністю. У Луцьку чоловік ще мало де бував, але помітив, що тут живуть гарні люди.
Чоловік намагається вести активне життя, попри невиліковну хворобу.
"В мене тільки одна рука ліва нормальна, все інше - спастичне, викручує", - каже.
Богдан мріє отримати водійське посвідчення і водити авто за допомогою ручного керування. А ще активно цікавиться питанням встановлення зручних пандусів. Богдан запевняє, що це не лише його особиста незручність, адже візочками користуються не тільки люди з інвалідністю. В його найближчих планах - розробити проєкт нового зручного пандуса для під’їзду будинку, де він мешкає.
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