Курс валют у Луцьку 31 травня

Курс валют у Луцьку 31 травня
31 травня готівковий курс долара становить 37.36, продають його за 37.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.36, а продають за – 40.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9,00.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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