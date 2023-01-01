Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 802 (+0) од,



бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,



артилерійських систем – 3 460 (+15) од,



РСЗВ – 575 (+0) од,



засоби ППО ‒ 333 (+1) од,



літаків – 313 (+0) од,



гелікоптерів – 298 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),



крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,



спеціальна техніка ‒ 454 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 802 (+0) од,бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,артилерійських систем – 3 460 (+15) од,РСЗВ – 575 (+0) од,засоби ППО ‒ 333 (+1) од,літаків – 313 (+0) од,гелікоптерів – 298 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,спеціальна техніка ‒ 454 (+0).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію