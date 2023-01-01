Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО

Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО
За минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 802 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,

артилерійських систем – 3 460 (+15) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засоби ППО ‒ 333 (+1) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),

крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 454 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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