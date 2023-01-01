Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО
Сьогодні, 09:25
За минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 802 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,
артилерійських систем – 3 460 (+15) од,
РСЗВ – 575 (+0) од,
засоби ППО ‒ 333 (+1) од,
літаків – 313 (+0) од,
гелікоптерів – 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),
крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,
спеціальна техніка ‒ 454 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 802 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,
артилерійських систем – 3 460 (+15) од,
РСЗВ – 575 (+0) од,
засоби ППО ‒ 333 (+1) од,
літаків – 313 (+0) од,
гелікоптерів – 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),
крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,
спеціальна техніка ‒ 454 (+0).
Дані уточнюються.
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