Волинянин хотів взяти кредит, але віддав шахраям останні гроші
Сьогодні, 08:35
Шахраї ошукали 38-річного жителя села Сокіл, що на Рожищенщині.
Про це пише газета "Волинь-нова".
Чоловік знайшов у соціальних мережах начебто банк, який готовий надавати кредити за спрощеною процедурою й намагався скористатися такою можливістю.
Грошей «установа» не дала, а натомість із справжньої картки довірливого зникли всі, які на ній були, 313 гривень.
Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вкотре закликають усіх не мати справ з сумнівними надавачами послуг у соціальних мережах.
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Про це пише газета "Волинь-нова".
Чоловік знайшов у соціальних мережах начебто банк, який готовий надавати кредити за спрощеною процедурою й намагався скористатися такою можливістю.
Грошей «установа» не дала, а натомість із справжньої картки довірливого зникли всі, які на ній були, 313 гривень.
Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вкотре закликають усіх не мати справ з сумнівними надавачами послуг у соціальних мережах.
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