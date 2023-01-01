Волинянин хотів взяти кредит, але віддав шахраям останні гроші





Про це пише газета "Волинь-нова".



Чоловік знайшов у соціальних мережах начебто банк, який готовий надавати кредити за спрощеною процедурою й намагався скористатися такою можливістю.



Грошей «установа» не дала, а натомість із справжньої картки довірливого зникли всі, які на ній були, 313 гривень.



Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вкотре закликають усіх не мати справ з сумнівними надавачами послуг у соціальних мережах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шахраї ошукали 38-річного жителя села Сокіл, що на Рожищенщині.Про це пише газета "Волинь-нова".Чоловік знайшов у соціальних мережах начебто банк, який готовий надавати кредити за спрощеною процедурою й намагався скористатися такою можливістю.Грошей «установа» не дала, а натомість із справжньої картки довірливого зникли всі, які на ній були, 313 гривень.Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вкотре закликають усіх не мати справ з сумнівними надавачами послуг у соціальних мережах.

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