На Волині побільшало хворих на астму та алергію

На Волині побільшало хворих на астму та алергію
Щороку в відділенні алергології Волинської обласної клінічної лікарні проходять стаціонарний курс орієнтовно 900 пацієнтів.

Вдвічі більша кількість хворих на алергію й астму лікується вдома, – розповіла Суспільному лікарка Оксана Критюк.

З її слів, щороку кількість людей на Волині, у яких діагностують алергію та астму зростає на 3-5%. Нині триває сезон цвітіння, тому кількість звернень пацієнтів за медичною допомогою також зросла. Лікарка-алергологиня каже: збільшується кількість хворих на алергічні риніти, алергічні кон'юнктивіти та бронхіальні астми.

29-річний Вадим Борейчук розповів, що у нього астма з п'яти років. Коли гіршає – на десять днів лягає до лікарні. Після курсу лікування на три місяці стає легше, – каже чоловік, – також допомагають інгалятори.

Тетяна Оксенюк каже: має бронхіальну астму, по кілька разів на рік лікується на стаціонарі.

"Їду в маршрутці, хтось напарфумився дуже – я можу до роботи не доїхати. Якщо не маю інгалятора з собою. Це астма, душить, задишка і все. Кашель", – розповідає жінка.

Зі слів завідувачки алергологічного відділення Алли Бабіної, астма у людей зараз може з’являтися внаслідок стресу, що виникає через війну. Щоб визначити збудника, який провокує хворобу, пацієнтам роблять проби на побутові та епідермальні алергени, – говорить лікарка.

Алла Бабіна каже, що лікуватися від алергії та астми самостійно не варто. Радить визначити, на який вид алергенів чи збудників людина має реакцію і під наглядом медиків проходити лікування і профілактику.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, медицина, астма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин хотів взяти кредит, але віддав шахраям останні гроші
Сьогодні, 08:35
На Волині побільшало хворих на астму та алергію
Сьогодні, 07:33
Зеленський отримав відзнаку Громадянин світу
Сьогодні, 06:31
«Заробітки не гірше, як у Польщі»: на Волині стартує полуничний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Українцям можуть заблокувати картки для виплат: чому та як цього уникнути
Сьогодні, 03:43
Схожі новини
У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі
22 травень, 22:56
На Волині зробили одну з найскладніших і рідкісну операцію воїну-добровольцю і врятували ногу. ВІДЕО На Волині зробили одну з найскладніших і рідкісну операцію воїну-добровольцю і врятували ногу. ВІДЕО
12 травень, 08:35
Лікарку з Волині нагородили почесним нагрудним знаком від Залужного Лікарку з Волині нагородили почесним нагрудним знаком від Залужного
29 березень, 07:33
На Волині зафіксували 15 випадків захворювання на кашлюк На Волині зафіксували 15 випадків захворювання на кашлюк
06 березень, 22:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин хотів взяти кредит, але віддав шахраям останні гроші
Сьогодні, 08:35
 0
На Волині побільшало хворих на астму та алергію
Сьогодні, 07:33
 0
Зеленський отримав відзнаку Громадянин світу
Сьогодні, 06:31
 0
«Заробітки не гірше, як у Польщі»: на Волині стартує полуничний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Українцям можуть заблокувати картки для виплат: чому та як цього уникнути
Сьогодні, 03:43
 0
Медіа
відео
1/8