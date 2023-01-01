На Волині побільшало хворих на астму та алергію





Вдвічі більша кількість хворих на алергію й астму лікується вдома, – розповіла Оксана Критюк.



З її слів, щороку кількість людей на Волині, у яких діагностують алергію та астму зростає на 3-5%. Нині триває сезон цвітіння, тому кількість звернень пацієнтів за медичною допомогою також зросла. Лікарка-алергологиня каже: збільшується кількість хворих на алергічні риніти, алергічні кон'юнктивіти та бронхіальні астми.



29-річний Вадим Борейчук розповів, що у нього астма з п'яти років. Коли гіршає – на десять днів лягає до лікарні. Після курсу лікування на три місяці стає легше, – каже чоловік, – також допомагають інгалятори.



Тетяна Оксенюк каже: має бронхіальну астму, по кілька разів на рік лікується на стаціонарі.



"Їду в маршрутці, хтось напарфумився дуже – я можу до роботи не доїхати. Якщо не маю інгалятора з собою. Це астма, душить, задишка і все. Кашель", – розповідає жінка.



Зі слів завідувачки алергологічного відділення Алли Бабіної, астма у людей зараз може з’являтися внаслідок стресу, що виникає через війну. Щоб визначити збудника, який провокує хворобу, пацієнтам роблять проби на побутові та епідермальні алергени, – говорить лікарка.



Алла Бабіна каже, що лікуватися від алергії та астми самостійно не варто. Радить визначити, на який вид алергенів чи збудників людина має реакцію і під наглядом медиків проходити лікування і профілактику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку в відділенні алергології Волинської обласної клінічної лікарні проходять стаціонарний курс орієнтовно 900 пацієнтів.Вдвічі більша кількість хворих на алергію й астму лікується вдома, – розповіла Суспільному лікаркаЗ її слів, щороку кількість людей на Волині, у яких діагностують алергію та астму зростає на 3-5%. Нині триває сезон цвітіння, тому кількість звернень пацієнтів за медичною допомогою також зросла. Лікарка-алергологиня каже: збільшується кількість хворих на алергічні риніти, алергічні кон'юнктивіти та бронхіальні астми.29-річний Вадим Борейчук розповів, що у нього астма з п'яти років. Коли гіршає – на десять днів лягає до лікарні. Після курсу лікування на три місяці стає легше, – каже чоловік, – також допомагають інгалятори.Тетяна Оксенюк каже: має бронхіальну астму, по кілька разів на рік лікується на стаціонарі."Їду в маршрутці, хтось напарфумився дуже – я можу до роботи не доїхати. Якщо не маю інгалятора з собою. Це астма, душить, задишка і все. Кашель", – розповідає жінка.Зі слів завідувачки алергологічного відділення Алли Бабіної, астма у людей зараз може з’являтися внаслідок стресу, що виникає через війну. Щоб визначити збудника, який провокує хворобу, пацієнтам роблять проби на побутові та епідермальні алергени, – говорить лікарка.Алла Бабіна каже, що лікуватися від алергії та астми самостійно не варто. Радить визначити, на який вид алергенів чи збудників людина має реакцію і під наглядом медиків проходити лікування і профілактику.

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