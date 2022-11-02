«Заробітки не гірше, як у Польщі»: на Волині стартує полуничний сезон. ВІДЕО

«Заробітки не гірше, як у Польщі»: на Волині стартує полуничний сезон. ВІДЕО
На Волині скоро розпочнеться сезон збору полуниці. Ягоди планують збирати в останній тиждень червня та перший тиждень липня.

Як відбувається збір полуниці на Маневиччині та скільки можна заробити там за день – йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».

Сергій Кіпаренко, який приїхав на Волинь із Кривого Рогу, займається вирощування полуниці поблизу села Старий Чарторийськ, що на Маневиччині. Розповідає, що свій бізнес розвиває вже 12 років.

«Шукали землю, яка нам підійде під полуниці і під вишню. І щоб була можливість налагодити зрошування, тут якраз була річка. Таких земель по Україні було дуже багато. Ну але ця частина України сподобалася завдяки лісу. Ну суб’єктивно сподобалася більше», – каже Сергій.

Чоловік розповів, що на збір полуниці неабияк впливають погодні умови. Зізнається, минулого року збір цієї культури був дуже швидкий і довелося залучити чимало людей.

«Якщо погода буде для нас вдалою і збір буде більш розтягнутий, то ми зможемо зібрати. Якщо погода буде така, як минулого року і позаминулого, що ми вимушені були через велику спеку полуницю збирати протягом півтора тижня всю, то буде дійсно там не дуже добре», – каже підприємець.

Директор підприємства переконаний, що збирати полуницю – то робота не для кожного. Тут важливий досвід та потрібна неабияка фізична підготовка.

«Збір полуниці – дуже специфічний. Якщо приїжджає людина взагалі без досвіду, в неї продуктивність відсотків 20, максимум. І наступного дня, навіть другого або третього, вона взагалі нічого не може робити після візиту на полуницю. Тільки лежати. Але в полуниці теж можна лежати. Ми солому постелили людям», – розповідає Сергій.

Розпал сезону збору полуниці на Волині припадає на останній тиждень червня і перший тиждень липня. Тоді на полях підприємства трудяться сотні людей.

Директор підприємства каже, що на Волині заробітки на полуниці не гірші, як у Польщі. Той, хто старається і працює – за день може заробити до тисячі гривень. Є й ті, хто заробляє більше.


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Теги: Волинь, полуниця, заробітки
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