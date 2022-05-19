Українцям можуть заблокувати картки для виплат: чому та як цього уникнути





Що робити, якщо картку заблокували, розповіли експерти, пише



Причини для блокування картки



За законом №3048-IX, тепер заблокувати картку можуть будь-кому, хто має борг 100-200 гривень.



"Рахунок боржника заарештовується на підставі документа про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Мінімальної суми немає", - пояснили фахівці.



Заблокувати картку можуть також за несплату комунальних послуг, штрафів за порушення ПДР тощо.



Чи можуть заарештувати пенсійний рахунок



Водночас під час воєнного стану заборонено блокувати пенсійні та стипендійні рахунки.



Проте разом із тим на ці рахунки все одно може бути накладений арешт, якщо рішення стосується:



стягнення аліментів



відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або смертю внаслідок кримінального правопорушення,



боржників-громадян росії.



Що робити, якщо помилково заблокували пенсійну картку



У цьому випадку потрібно звернутися до державного чи приватного виконавця.



Вам необхідно отримати довідку від банку, навіщо був відкритий рахунок, і довідку від Пенсійного фонду, що саме цей рахунок використовується для нарахування пенсій.



Ці документи треба надіслати виконавцю із проханням зняти арешт. Експерти зазначають, що проблема цілком може бути розв'язана протягом одного дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні ухвалили новий закон про те, що тепер картки будуть блокувати за наявності навіть мінімального боргу. Раніше такі заходи стосувалися боржників із сумами щонайменше 100 000 гривень.Що робити, якщо картку заблокували, розповіли експерти, пише РБК-Україна За законом №3048-IX, тепер заблокувати картку можуть будь-кому, хто має борг 100-200 гривень."Рахунок боржника заарештовується на підставі документа про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Мінімальної суми немає", - пояснили фахівці.Заблокувати картку можуть також за несплату комунальних послуг, штрафів за порушення ПДР тощо.Водночас під час воєнного стану заборонено блокувати пенсійні та стипендійні рахунки.Проте разом із тим на ці рахунки все одно може бути накладений арешт, якщо рішення стосується:відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або смертю внаслідок кримінального правопорушення,боржників-громадян росії.У цьому випадку потрібно звернутися до державного чи приватного виконавця.Вам необхідно отримати довідку від банку, навіщо був відкритий рахунок, і довідку від Пенсійного фонду, що саме цей рахунок використовується для нарахування пенсій.Ці документи треба надіслати виконавцю із проханням зняти арешт. Експерти зазначають, що проблема цілком може бути розв'язана протягом одного дня.

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