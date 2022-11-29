Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу

Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу
Президент України Володимир Зеленський подякував силам ППО за роботу та закликав українців реагувати на повітряну тривогу, оскільки через атаки Росії є жертви.

Про це він сказав 30 травня під час свого звернення, - повідомляє ТСН.

Зеленський подякував силам ППО та Повітряним силам ЗСУ за відбиття атаки іранських дронів.

"Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий "шахед", за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура. Друге – на жаль, були влучання, на жаль, були падіння уламків із відповідними наслідками, на жаль, були втрати… Мої співчуття!", - сказав він.

Президент наголосив, що важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ставитись до цього легковажно.

"Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність", - наголосив Зеленський.

Українська влада продовжує консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною.

"Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової", - сказав президент України.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 30 травня запустили по Україні іранські дрони. 29 із 31 "шахеда" вдалось збити.

Проте один "шахед" поцілив по багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. На місці трагедії загинула 33-річна жінка, яка за словами мера Києва Кличка, хотіла подивитись, як ППО збиває дрони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: повітряна тривога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку організовують безкоштовну екскурсію містом
Сьогодні, 02:17
Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу
Сьогодні, 01:15
Кабмін затвердив підвищення цін на електроенергію з 1 червня
Сьогодні, 01:15
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 30 травня
30 травень, 23:16
Схожі новини
Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу
26 квітень, 14:20
У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося
16 березень, 15:49
Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни
28 лютий, 14:11
ЗСУ назвали причину сьогоднішніх тривог ЗСУ назвали причину сьогоднішніх тривог
29 листопад, 2022, 15:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку організовують безкоштовну екскурсію містом
Сьогодні, 02:17
 0
Кабмін затвердив підвищення цін на електроенергію з 1 червня
Сьогодні, 01:15
 0
Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу
Сьогодні, 01:15
 0
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 30 травня
30 травень, 23:16
 0
Медіа
відео
1/8