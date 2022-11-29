Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу

Володимир Зеленський подякував силам ППО за роботу та закликав українців реагувати на повітряну тривогу, оскільки через атаки Росії є жертви.



Про це він сказав 30 травня під час свого звернення, - повідомляє



Зеленський подякував силам ППО та Повітряним силам ЗСУ за відбиття атаки іранських дронів.



"Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий "шахед", за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура. Друге – на жаль, були влучання, на жаль, були падіння уламків із відповідними наслідками, на жаль, були втрати… Мої співчуття!", - сказав він.



Президент наголосив, що важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ставитись до цього легковажно.



"Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність", - наголосив Зеленський.



Українська влада продовжує консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною.



"Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової", - сказав президент України.



Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 30 травня запустили по Україні іранські дрони. 29 із 31 "шахеда" вдалось збити.



Проте один "шахед" поцілив по багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. На місці трагедії загинула 33-річна жінка, яка за словами мера Києва Кличка, хотіла подивитись, як ППО збиває дрони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниподякував силам ППО за роботу та закликав українців реагувати на повітряну тривогу, оскільки через атаки Росії є жертви.Про це він сказав 30 травня під час свого звернення, - повідомляє ТСН. Зеленський подякував силам ППО та Повітряним силам ЗСУ за відбиття атаки іранських дронів."Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий "шахед", за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура. Друге – на жаль, були влучання, на жаль, були падіння уламків із відповідними наслідками, на жаль, були втрати… Мої співчуття!", - сказав він.Президент наголосив, що важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ставитись до цього легковажно."Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність", - наголосив Зеленський.Українська влада продовжує консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною."Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової", - сказав президент України.Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 30 травня запустили по Україні іранські дрони. 29 із 31 "шахеда" вдалось збити.Проте один "шахед" поцілив по багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. На місці трагедії загинула 33-річна жінка, яка за словами мера Києва Кличка, хотіла подивитись, як ППО збиває дрони.

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