Кабмін затвердив підвищення цін на електроенергію з 1 червня

Кабмін затвердив підвищення цін на електроенергію з 1 червня
Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на джерело в уряді.

За словами джерела, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення - її схвалили.

Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

В Україні наразі діють три тарифи: два "соціальні" для населення та один ринковий для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше – 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.

Раніше в своїй статті ЕП розповідала про причини, які підштовхнули владу на непопулярний крок щодо підвищення тарифу для населення.

Протягом декількох місяців обговорювались різні сценарії перегляду тарифу, але у підсумку ухвалили рішення про підвищення до 2,64 грн за кВт-год.

Як пише Суспільне, під час пресбрифінгу після засідання уряду міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив інформацію про підвищення тарифу на електроенергію до 2,64 грн/кВт-год.

Він пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону", — сказав міністр.


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Теги: електроенергія, ціна, тариф
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