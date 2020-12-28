Кабмін затвердив підвищення цін на електроенергію з 1 червня





Про це повідомляє



За словами джерела, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення - її схвалили.



Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.



В Україні наразі діють три тарифи: два "соціальні" для населення та один ринковий для бізнесу.



Побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше – 1,68 грн за кВт-год.



Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.



Раніше в своїй статті ЕП розповідала про причини, які підштовхнули владу на непопулярний крок щодо підвищення тарифу для населення.



Протягом декількох місяців обговорювались різні сценарії перегляду тарифу, але у підсумку ухвалили рішення про підвищення до 2,64 грн за кВт-год.



Як пише Суспільне, під час пресбрифінгу після засідання уряду міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив інформацію про підвищення тарифу на електроенергію до 2,64 грн/кВт-год.



Він пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.



"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону", — сказав міністр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.Про це повідомляє "Економічна правда" , посилаючись на джерело в уряді.За словами джерела, міністр енергетикиу терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення - її схвалили.Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.В Україні наразі діють три тарифи: два "соціальні" для населення та один ринковий для бізнесу.Побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше – 1,68 грн за кВт-год.Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.Раніше в своїй статті ЕП розповідала про причини, які підштовхнули владу на непопулярний крок щодо підвищення тарифу для населення.Протягом декількох місяців обговорювались різні сценарії перегляду тарифу, але у підсумку ухвалили рішення про підвищення до 2,64 грн за кВт-год.Як пише Суспільне, під час пресбрифінгу після засідання уряду міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив інформацію про підвищення тарифу на електроенергію до 2,64 грн/кВт-год.Він пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів."Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону", — сказав міністр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію