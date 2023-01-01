У Луцьку організовують безкоштовну екскурсію містом

В обласному центрі Волині організовують безкоштовні екскурсії містом.Про це повідомили на сторінці Волинській обласній військовій адміністрації."Що було на місці Театральної площі? Яку вулицю в Луцьку перейменовували 13 разів? Чи справді частина міста була острівною? Відповіді на ці та інші питання від сьогодні знають студенти технічного фахового коледжу ЛНТУ. Вони взяли участь в екскурсії старим містом, яку організувала Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки. Про історію Луцька, видатних лучан, пам'ятки культури, які збереглися до нашого часу розповіла завідувачка відділу краєзнавчої роботи бібліотеки Наталя Хом'як", - йдеться на сайті ОВА.Долучитися до таких екскурсій може кожен охочий. Наступна буде уже 31 травня 2023 року. Вона розпочнеться о 12 годині: збір на Театральному майдані міста. Окрім того, завтра запланований візит до Луцьких підземель.Детальніше про захід можна дізнатися за номером телефону: (03322) 72-54-52.Зверніть увагу! Екскурсія безкоштовна, крім входу в підземелля.