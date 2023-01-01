Зеленський отримав відзнаку Громадянин світу

Зеленський отримав відзнаку Громадянин світу
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією провідного американського неурядового аналітичного центру Атлантична рада й отримав відзнаку Громадянин світу.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Офіс президента.

До складу делегації увійшли президент організації Фредерік Кемп, члени ради Джон Роджерс, Девід Петреус та Джон Гербст.

Кемп вручив Зеленському відзнаку Громадянин світу, якою Атлантична рада нагороджує світових лідерів, котрі зробили визначний внесок у справу розвитку трансатлантичних відносин.

"Це відзнака для всього українського народу. За його мужність і героїчну боротьбу", - сказав глава держави.

Зеленський назвав візит делегації Атлантичної ради черговим важливим сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів. Він подякував США за підтримку України.

Президент поінформував представників Атлантичної ради про головні оборонні потреби України. Окремо він високо оцінив рішення президента США Джо Байдена про запуск "авіаційної коаліції" та початку підготовки українських пілотів для сучасних західних винищувачів.

Глава держави також розповів про ситуацію на передовій і дав прогноз щодо її розвитку у найближчій перспективі.

Зеленський наголосив, що протягом останніх днів РФ значно посилила ракетний терор і завдає масованих ударів по українських містах, насамперед по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.

Сторони також обговорили очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Президент наголосив, що для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі. "Це стане потужним мотиваційним чинником для нашої армії, для всього українського народу", - зазначив він.

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Теги: Україна, Зеленський, нагорода
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