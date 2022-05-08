Тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на сході України. ФОТО

Тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на сході України. ФОТО
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони продовжують гідно виконувати бойові завдання на сході України. Окремих бійців за сумлінну службу відзначили бойовими нагородами.

Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.

Низку військовослужбовців батальйону наказом Командувача Сил ТрО Збройних Сил України відзначено бойовими нагородами.

"Сьогодні ці нагороди – нагрудні знаки «Щит Сил територіальної оборони ЗСУ» та медалі «За вірну службу» – були вручені бійцям командиром бригади. Тримаємо стрій – Перемога буде за нами!" - йдеться на сторінці тероборони Волині.

Нагадаємо, напередодні командування Сил ТрО Збройних Сил України відзначило бойовими нагородами низку військовослужбовців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, 100 ОБР ТРО, нагороди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на сході України. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Семеро українських розвідників взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових
Сьогодні, 06:31
Відчув, що може не повернутися: волинянин перед відправкою на передову попросив зустрічі з батьками
Сьогодні, 05:28
Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
Сьогодні, 03:42
Схожі новини
Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО
22 лютий, 21:35
Волинські тероборонівці привітали жінок з Днем матері. ВІДЕО Волинські тероборонівці привітали жінок з Днем матері. ВІДЕО
08 травень, 2022, 10:16
Родинам двох загиблих Героїв з Волині вручили державні нагороди Родинам двох загиблих Героїв з Волині вручили державні нагороди
26 травень, 2020, 17:20
Від поранень помер військовий з Волині Сергій Занюк, який захищав Бахмут Від поранень помер військовий з Волині Сергій Занюк, який захищав Бахмут
22 травень, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на сході України. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Семеро українських розвідників взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових
Сьогодні, 06:31
 0
Відчув, що може не повернутися: волинянин перед відправкою на передову попросив зустрічі з батьками
Сьогодні, 05:28
 0
Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
Сьогодні, 03:42
 0
Медіа
відео
1/8