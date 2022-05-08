Тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на сході України. ФОТО





Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.



Низку військовослужбовців батальйону наказом Командувача Сил ТрО Збройних Сил України відзначено бойовими нагородами.



"Сьогодні ці нагороди – нагрудні знаки «Щит Сил територіальної оборони ЗСУ» та медалі «За вірну службу» – були вручені бійцям командиром бригади. Тримаємо стрій – Перемога буде за нами!" - йдеться на сторінці тероборони Волині.



Нагадаємо, напередодні командування Сил ТрО Збройних Сил України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони продовжують гідно виконувати бойові завдання на сході України. Окремих бійців за сумлінну службу відзначили бойовими нагородами.Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.Низку військовослужбовців батальйону наказом Командувача Сил ТрО Збройних Сил України відзначено бойовими нагородами."Сьогодні ці нагороди – нагрудні знаки «Щит Сил територіальної оборони ЗСУ» та медалі «За вірну службу» – були вручені бійцям командиром бригади. Тримаємо стрій – Перемога буде за нами!" - йдеться на сторінці тероборони Волині.Нагадаємо, напередодні командування Сил ТрО Збройних Сил України відзначило бойовими нагородами низку військовослужбовців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони

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