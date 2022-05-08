Тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на сході України. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони продовжують гідно виконувати бойові завдання на сході України. Окремих бійців за сумлінну службу відзначили бойовими нагородами.
Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
Низку військовослужбовців батальйону наказом Командувача Сил ТрО Збройних Сил України відзначено бойовими нагородами.
"Сьогодні ці нагороди – нагрудні знаки «Щит Сил територіальної оборони ЗСУ» та медалі «За вірну службу» – були вручені бійцям командиром бригади. Тримаємо стрій – Перемога буде за нами!" - йдеться на сторінці тероборони Волині.
Нагадаємо, напередодні командування Сил ТрО Збройних Сил України відзначило бойовими нагородами низку військовослужбовців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
Низку військовослужбовців батальйону наказом Командувача Сил ТрО Збройних Сил України відзначено бойовими нагородами.
"Сьогодні ці нагороди – нагрудні знаки «Щит Сил територіальної оборони ЗСУ» та медалі «За вірну службу» – були вручені бійцям командиром бригади. Тримаємо стрій – Перемога буде за нами!" - йдеться на сторінці тероборони Волині.
Нагадаємо, напередодні командування Сил ТрО Збройних Сил України відзначило бойовими нагородами низку військовослужбовців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на сході України. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Відчув, що може не повернутися: волинянин перед відправкою на передову попросив зустрічі з батьками
Сьогодні, 05:28
Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
Сьогодні, 03:42
Медіа