Семеро українських розвідників взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО





Роликом з результативною роботою поділився Роберт Бровді, командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра", - пише



На відео можна побачити, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ "приймають" росіян, яким дивом вдалося не поповнити статистику втрат ворога.



Мадяр зауважив, що успішно з завданням впоралися семеро розвідників 59 ОМПБр. Вони зуміли захопити позицію не звичайних російських загарбників. Мовиться про 22 бойовиків підрозділу спецпризначення "Шторм". Його створили у середині 2022 року після відповідного наказу від міноборони Росії.



У захоплюючому відео нам показують як захисники перетворюють на брухт техніку ворога. Після цього українські військові займають позиції загарбників. І за якусь мить з бліндажа починають по одному виходити спецпризначенці. Їм пощастило, адже вони потрапили до полону, а не поповнили статистику.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 59 ОМПБр не лише розбили колону техніки росіян, а й поповнили обмінний фонд.Роликом з результативною роботою поділився, командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра", - пише 24канал. На відео можна побачити, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ "приймають" росіян, яким дивом вдалося не поповнити статистику втрат ворога.Мадяр зауважив, що успішно з завданням впоралися семеро розвідників 59 ОМПБр. Вони зуміли захопити позицію не звичайних російських загарбників. Мовиться про 22 бойовиків підрозділу спецпризначення "Шторм". Його створили у середині 2022 року після відповідного наказу від міноборони Росії.У захоплюючому відео нам показують як захисники перетворюють на брухт техніку ворога. Після цього українські військові займають позиції загарбників. І за якусь мить з бліндажа починають по одному виходити спецпризначенці. Їм пощастило, адже вони потрапили до полону, а не поповнили статистику.

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