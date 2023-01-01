Семеро українських розвідників взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО

Семеро українських розвідників взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Бійці 59 ОМПБр не лише розбили колону техніки росіян, а й поповнили обмінний фонд.

Роликом з результативною роботою поділився Роберт Бровді, командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра", - пише 24канал.

На відео можна побачити, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ "приймають" росіян, яким дивом вдалося не поповнити статистику втрат ворога.

Мадяр зауважив, що успішно з завданням впоралися семеро розвідників 59 ОМПБр. Вони зуміли захопити позицію не звичайних російських загарбників. Мовиться про 22 бойовиків підрозділу спецпризначення "Шторм". Його створили у середині 2022 року після відповідного наказу від міноборони Росії.

У захоплюючому відео нам показують як захисники перетворюють на брухт техніку ворога. Після цього українські військові займають позиції загарбників. І за якусь мить з бліндажа починають по одному виходити спецпризначенці. Їм пощастило, адже вони потрапили до полону, а не поповнили статистику.



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Теги: Україна, війна, полон, ЗСУ
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