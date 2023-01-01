В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових





Про це повідомляє



Аби розширити дані про можливі місця зникнення військових, у Штабі закликають до співпраці, зокрема, їхніх родичів.



"Всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місце знаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого", – додають у відомстві.



При цьому у Координаційному штабі зауважили, що через бойові дії не завжди є можливість забрати тіла загиблих бійців. Відповідні заходи пошукові групи проводять після визволення й розмінування території.



Як пояснили в Координаційному штабі, у вільному доступі інтерактивної мапи немає – вона для внутрішнього користування.



"Ці мапи для персонального користування для координування роботи в штабі, на загал їх показувати не можемо. Це все – з ціллю безпеки, щоб рідні зниклих безвісти не шукали їх, не наражалися на небезпеку, не вирушали в небезпечні зони, які можуть знаходитися під обстрілами чи бути заміновані", – пояснив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.



Нагадаємо, близьким родичам військовослужбовців необхідно володіти певною інформацією, яка у разі непередбачуваних ситуацій, допоможе у пошуку бійця. Перелік даних можна знайти за посиланням.



Якщо в інтернеті ви побачили фото чи відео, де впізнали безвісти зниклу особу, то необхідно звернутися до правоохоронців та дотримуватися алгоритму дій.



Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий безкоштовний номер для консультацій, де можна уточнити необхідну інформацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин створив інтерактивну мапу, де зазначені ймовірні місця зникнення українських бійців.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Аби розширити дані про можливі місця зникнення військових, у Штабі закликають до співпраці, зокрема, їхніх родичів."Всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місце знаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого", – додають у відомстві.При цьому у Координаційному штабі зауважили, що через бойові дії не завжди є можливість забрати тіла загиблих бійців. Відповідні заходи пошукові групи проводять після визволення й розмінування території.Як пояснили в Координаційному штабі, у вільному доступі інтерактивної мапи немає – вона для внутрішнього користування."Ці мапи для персонального користування для координування роботи в штабі, на загал їх показувати не можемо. Це все – з ціллю безпеки, щоб рідні зниклих безвісти не шукали їх, не наражалися на небезпеку, не вирушали в небезпечні зони, які можуть знаходитися під обстрілами чи бути заміновані", – пояснив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.Нагадаємо, близьким родичам військовослужбовців необхідно володіти певною інформацією, яка у разі непередбачуваних ситуацій, допоможе у пошуку бійця. Перелік даних можна знайти заЯкщо в інтернеті ви побачили фото чи відео, де впізнали безвісти зниклу особу, то необхідно звернутися до правоохоронців та дотримуватисяТакож Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий, де можна уточнити необхідну інформацію.

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