В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових

В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових
Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин створив інтерактивну мапу, де зазначені ймовірні місця зникнення українських бійців.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Аби розширити дані про можливі місця зникнення військових, у Штабі закликають до співпраці, зокрема, їхніх родичів.

"Всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місце знаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого", – додають у відомстві.

При цьому у Координаційному штабі зауважили, що через бойові дії не завжди є можливість забрати тіла загиблих бійців. Відповідні заходи пошукові групи проводять після визволення й розмінування території.

Як пояснили в Координаційному штабі, у вільному доступі інтерактивної мапи немає – вона для внутрішнього користування.

"Ці мапи для персонального користування для координування роботи в штабі, на загал їх показувати не можемо. Це все – з ціллю безпеки, щоб рідні зниклих безвісти не шукали їх, не наражалися на небезпеку, не вирушали в небезпечні зони, які можуть знаходитися під обстрілами чи бути заміновані", – пояснив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Нагадаємо, близьким родичам військовослужбовців необхідно володіти певною інформацією, яка у разі непередбачуваних ситуацій, допоможе у пошуку бійця. Перелік даних можна знайти за посиланням.

Якщо в інтернеті ви побачили фото чи відео, де впізнали безвісти зниклу особу, то необхідно звернутися до правоохоронців та дотримуватися алгоритму дій.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий безкоштовний номер для консультацій, де можна уточнити необхідну інформацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, зникнення, військові, мапа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових
Сьогодні, 06:31
Відчув, що може не повернутися: волинянин перед відправкою на передову попросив зустрічі з батьками
Сьогодні, 05:28
Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
Сьогодні, 03:42
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
«Діти можуть збирати FPV-дрони», − міністр освіти про осучаснення уроків праці
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Виплати мають бути справедливими: Данілов про додаткові 30 тисяч військовим Виплати мають бути справедливими: Данілов про додаткові 30 тисяч військовим
03 травень, 11:06
У місті на Волині шукають донорів крові для військових та жителів прифронтових територій У місті на Волині шукають донорів крові для військових та жителів прифронтових територій
02 травень, 11:28
У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень У Верховній Раді заблокували доплату військовим у 30 тисяч гривень
12 квітень, 01:15
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
25 січень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових
Сьогодні, 06:31
 0
Відчув, що може не повернутися: волинянин перед відправкою на передову попросив зустрічі з батьками
Сьогодні, 05:28
 0
Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
Сьогодні, 03:42
 0
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
«Діти можуть збирати FPV-дрони», − міністр освіти про осучаснення уроків праці
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8