Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари

Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
Курс долара (готівковий) в Україні наразі достатньо стабільний, тому жодних значних змін до кінця травня-початку червня не прогнозується. При цьому українцям не радять зараз скуповувати валюту, якщо це робиться з надією на те, що в подальшому курс девальвуватиме.

Проте цей варіант підійде громадянам, у яких є великий запас готівки. Про це розповів у коментарі OBOZREVATEL фахівець аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

"Прогноз достатньо простий. Валюта буде більш-менше стабільною. Справа в тому, що курс гривні зараз залежить від динаміки міжнародної фінансової допомоги, яку наразі надають дуже стабільно. "Зернова ініціатива" продовжилась, тобто експортний виторг за зерно надходитиме в Україну. Особливих якихось рухів у той чи інший бік очікувати не варто", – сказав аналітик.

Кущ зазначив, що це питання досить дискусійне. За його словами, можна скуповувати валюту, якщо є великий готівковий запас гривні, але купувати з розрахунку, що курс різко девальвуватиме, не варто.

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Теги: валюта, гроші, курс долара, Україна, економіка
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