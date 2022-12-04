Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари





Проте цей варіант підійде громадянам, у яких є великий запас готівки. Про це розповів у коментарі Олексій Кущ.



"Прогноз достатньо простий. Валюта буде більш-менше стабільною. Справа в тому, що курс гривні зараз залежить від динаміки міжнародної фінансової допомоги, яку наразі надають дуже стабільно. "Зернова ініціатива" продовжилась, тобто експортний виторг за зерно надходитиме в Україну. Особливих якихось рухів у той чи інший бік очікувати не варто", – сказав аналітик.



Кущ зазначив, що це питання досить дискусійне. За його словами, можна скуповувати валюту, якщо є великий готівковий запас гривні, але купувати з розрахунку, що курс різко девальвуватиме, не варто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Курс долара (готівковий) в Україні наразі достатньо стабільний, тому жодних значних змін до кінця травня-початку червня не прогнозується. При цьому українцям не радять зараз скуповувати валюту, якщо це робиться з надією на те, що в подальшому курс девальвуватиме.Проте цей варіант підійде громадянам, у яких є великий запас готівки. Про це розповів у коментарі OBOZREVATEL фахівець аналітичного центру "Об'єднана Україна""Прогноз достатньо простий. Валюта буде більш-менше стабільною. Справа в тому, що курс гривні зараз залежить від динаміки міжнародної фінансової допомоги, яку наразі надають дуже стабільно. "Зернова ініціатива" продовжилась, тобто експортний виторг за зерно надходитиме в Україну. Особливих якихось рухів у той чи інший бік очікувати не варто", – сказав аналітик.Кущ зазначив, що це питання досить дискусійне. За його словами, можна скуповувати валюту, якщо є великий готівковий запас гривні, але купувати з розрахунку, що курс різко девальвуватиме, не варто.

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