Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО

Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Лучанин Марк Антоник завоював 5 нагород різного гатунку на змаганнях з плавання "Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur" в Республіці Польща.

Про це повідомили у Луцькому міському центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Змагання тривали з 20 по 21 травня в місті Ольштин.

Учасниками змагань були представники Польщі, Литви і України (47 клубів, 400 учасників), які змагалися в 50-ти метровому басейні в Aquasfera GALERIA WARMIŃSKAAl.

Юний плавець з Луцька виборов 5 нагород: золото на дистанціях 100 м на спині, 200 м на спині, 100 м брас і 200 м брас, і срібло на дистанції 50 м брас. Тренер плавця Роман Добровольський (КДЮСШ 1 м. Луцька).
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО

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Теги: спорт, плавання, Волинь, Луцьк, Польща, Ольштин
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