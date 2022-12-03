Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Лучанин Марк Антоник завоював 5 нагород різного гатунку на змаганнях з плавання "Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur" в Республіці Польща.
Про це повідомили у Луцькому міському центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".
Змагання тривали з 20 по 21 травня в місті Ольштин.
Учасниками змагань були представники Польщі, Литви і України (47 клубів, 400 учасників), які змагалися в 50-ти метровому басейні в Aquasfera GALERIA WARMIŃSKAAl.
Юний плавець з Луцька виборов 5 нагород: золото на дистанціях 100 м на спині, 200 м на спині, 100 м брас і 200 м брас, і срібло на дистанції 50 м брас. Тренер плавця Роман Добровольський (КДЮСШ 1 м. Луцька).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькому міському центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".
Змагання тривали з 20 по 21 травня в місті Ольштин.
Учасниками змагань були представники Польщі, Литви і України (47 клубів, 400 учасників), які змагалися в 50-ти метровому басейні в Aquasfera GALERIA WARMIŃSKAAl.
Юний плавець з Луцька виборов 5 нагород: золото на дистанціях 100 м на спині, 200 м на спині, 100 м брас і 200 м брас, і срібло на дистанції 50 м брас. Тренер плавця Роман Добровольський (КДЮСШ 1 м. Луцька).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі
22 травень, 22:56
Медіа