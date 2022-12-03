Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО

Лучанинзавоював 5 нагород різного гатунку на змаганнях з плавання "Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur" в Республіці Польща.Про це повідомили у Луцькому міському центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".Змагання тривали з 20 по 21 травня в місті Ольштин.Учасниками змагань були представники Польщі, Литви і України (47 клубів, 400 учасників), які змагалися в 50-ти метровому басейні в Aquasfera GALERIA WARMIŃSKAAl.Юний плавець з Луцька виборов 5 нагород: золото на дистанціях 100 м на спині, 200 м на спині, 100 м брас і 200 м брас, і срібло на дистанції 50 м брас. Тренер плавця(КДЮСШ 1 м. Луцька).