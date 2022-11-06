«Діти можуть збирати FPV-дрони», − міністр освіти про осучаснення уроків праці

«Діти можуть збирати FPV-дрони», − міністр освіти про осучаснення уроків праці
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів, чим діти можуть займатись на уроках праці у школі. Скорочення кількості шкільних предметів можна використати для того, щоб долучити дітей до вирішення суспільних проблем.

Про це в інтерв'ю заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, - пише "Кореспондент".

За його словами, МОН розглядає список з низки дисциплін, які можна буде скоротити та зробити стислими курсами. При цьому Лісовий вважає, що варто залишити ті знання, які дитина має отримати.

На думку міністра, деякі предмети необхідно осучаснити. Зокрема - працю.

"Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка - це швейні машинки та каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу - в цьому теж немає нічого поганого", - розповів Лісовий.

Крім того, на уроках праці діти можуть бути долучені до розв'язання суспільних проблем. Зокрема, спрямувати зусилля на допомогу військовим та переселенцям, які втратили дім, безпритульних тварин.

"Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Лісовий заявив про плани цифровізувати й системно змінити Міносвіти, щоб воно стало частиною оборонної стратегії України. На думку міністра, кількість предметів в українських школах має бути зменшена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, освіта, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
«Діти можуть збирати FPV-дрони», − міністр освіти про осучаснення уроків праці
Сьогодні, 01:15
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про перемоги волинських воїнів на фронті: добрі новини ВолиньPost за 22 травня
22 травень, 23:24
У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі
22 травень, 22:56
Схожі новини
Вступ 2023 в умовах війни: яку альтернативу ЗНО пропонують Вступ 2023 в умовах війни: яку альтернативу ЗНО пропонують
20 січень, 13:05
Сержантські лички замість учительства: у волинській теробороні служить директор школи. ВІДЕО Сержантські лички замість учительства: у волинській теробороні служить директор школи. ВІДЕО
06 листопад, 2022, 14:25
Освіта під час війни: підсумки навчального року на Волині Освіта під час війни: підсумки навчального року на Волині
09 червень, 2022, 14:28
Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення
07 березень, 2022, 06:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
«Діти можуть збирати FPV-дрони», − міністр освіти про осучаснення уроків праці
Сьогодні, 01:15
 0
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про перемоги волинських воїнів на фронті: добрі новини ВолиньPost за 22 травня
22 травень, 23:24
 0
У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі
22 травень, 22:56
 0
Медіа
відео
1/8