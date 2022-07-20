У волинянина знайшли 12 кілограмів бурштину, який він незаконно зберігав вдома

У волинянина знайшли 12 кілограмів бурштину, який він незаконно зберігав вдома
Волинянин незаконно придбав та зберігав бурштин на понад 155 тисяч гривень: слідчі оголосили волинянину про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На початку квітня поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 55-річного жителя Володимира виявили та вилучили понад 12 кілограмів бурштину, які чоловік незаконно придбав та зберігав у своєму домі. Відповідно до висновку експерта вартість каміння становить понад 155 тисяч гривень.

Слідчі оголосили волинянину про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 (незаконне придбання, зберігання бурштину, вчиненому у значних розмірах) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.


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Теги: Волинянин, бурштин, підозра
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