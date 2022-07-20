У волинянина знайшли 12 кілограмів бурштину, який він незаконно зберігав вдома

Волинянин незаконно придбав та зберігав бурштин на понад 155 тисяч гривень: слідчі оголосили волинянину про підозру.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На початку квітня поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 55-річного жителя Володимира виявили та вилучили понад 12 кілограмів бурштину, які чоловік незаконно придбав та зберігав у своєму домі. Відповідно до висновку експерта вартість каміння становить понад 155 тисяч гривень.Слідчі оголосили волинянину про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 (незаконне придбання, зберігання бурштину, вчиненому у значних розмірах) Кримінального кодексу України.Триває слідство.