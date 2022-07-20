У волинянина знайшли 12 кілограмів бурштину, який він незаконно зберігав вдома
Сьогодні, 11:20
Волинянин незаконно придбав та зберігав бурштин на понад 155 тисяч гривень: слідчі оголосили волинянину про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На початку квітня поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 55-річного жителя Володимира виявили та вилучили понад 12 кілограмів бурштину, які чоловік незаконно придбав та зберігав у своєму домі. Відповідно до висновку експерта вартість каміння становить понад 155 тисяч гривень.
Слідчі оголосили волинянину про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 (незаконне придбання, зберігання бурштину, вчиненому у значних розмірах) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На початку квітня поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 55-річного жителя Володимира виявили та вилучили понад 12 кілограмів бурштину, які чоловік незаконно придбав та зберігав у своєму домі. Відповідно до висновку експерта вартість каміння становить понад 155 тисяч гривень.
Слідчі оголосили волинянину про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 (незаконне придбання, зберігання бурштину, вчиненому у значних розмірах) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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