Зупиняла автомобілі та поводилася дивно: у Луцьку допомогли жінці з маленьким сином
Сьогодні, 17:48
13 червня у Луцьку, близько 22-години, на лінію 102 зателефонувала стривожена лучанка. Вона повідомила, що на проспекті Відродження помітила громадянку з дитиною, яка зупиняє автомобілі та поводиться дивно. Панянка хвилювалася за маленького хлопчика, тому подзвонила у поліцію.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
На виклик приїхали патрульні. Вони з’ясували, що мати має вади мовлення, саме тому її поведінка, ймовірно, здавалася оточуючим нетиповою.
Жінка живе в іншій частині міста, а в цю разом з сином приїхала на роботу. Однак, коли закінчила працювати, було вже досить пізно, і громадський транспорт не курсував.
Інспектори доставили сім’ю за місцем проживання та переконалися, що дитина мешкає в належних умовах.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
На виклик приїхали патрульні. Вони з’ясували, що мати має вади мовлення, саме тому її поведінка, ймовірно, здавалася оточуючим нетиповою.
Жінка живе в іншій частині міста, а в цю разом з сином приїхала на роботу. Однак, коли закінчила працювати, було вже досить пізно, і громадський транспорт не курсував.
Інспектори доставили сім’ю за місцем проживання та переконалися, що дитина мешкає в належних умовах.
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