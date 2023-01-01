Зупиняла автомобілі та поводилася дивно: у Луцьку допомогли жінці з маленьким сином

Зупиняла автомобілі та поводилася дивно: у Луцьку допомогли жінці з маленьким сином
13 червня у Луцьку, близько 22-години, на лінію 102 зателефонувала стривожена лучанка. Вона повідомила, що на проспекті Відродження помітила громадянку з дитиною, яка зупиняє автомобілі та поводиться дивно. Панянка хвилювалася за маленького хлопчика, тому подзвонила у поліцію.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

На виклик приїхали патрульні. Вони з’ясували, що мати має вади мовлення, саме тому її поведінка, ймовірно, здавалася оточуючим нетиповою.

Жінка живе в іншій частині міста, а в цю разом з сином приїхала на роботу. Однак, коли закінчила працювати, було вже досить пізно, і громадський транспорт не курсував.

Інспектори доставили сім’ю за місцем проживання та переконалися, що дитина мешкає в належних умовах.

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Теги: патрульні, Луцьк, допомога
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