Вчитель з Волині, який з фронту прийшов на випускний, розповів про підтримку своїх учнів

Вчитель з Волині, який з фронту прийшов на випускний, розповів про підтримку своїх учнів
На Волині вчитель прийшов на свято до своїх учнів просто з фронту і зробив сюрприз. Відео, як випускники зустрічають класного керівника, якого не бачили понад пів року, розчулило сотні тисяч людей.

Про це йдеться в ТСН.

“На сходинках мелькнула військова форма. Дивлюсь – Євгенович виходить. Не знаю, чи стояти, чи бігти, що робити, мову відняло повністю”, - пригадує відчуття випускниця Дарина.

Вже рік, як пан Віктор пішов на фронт і припинив бути їхнім класним керівником. Але, зізнається, ці діти йому досі найрідніші, тому приїхавши вночі на реабілітацію після поранення, зранку одразу пішов до своїх випускників. “Класні, креативні, ну, і вар'яти, але вони мої”, - каже вчитель.

На лавці біля школи діти зусібіч туляться до наставника, якого ніжно називають Євгеновичем.

Вони разом від п’ятого класу. Завжди весело святкували свята та багато мандрували. Пригадують найдовший маршрут – коли пішки подолали шістнадцять кілометрів. “Спробували юшки, кулішу поїли – і зразу в них енергії дуже багато, їх зловити не можна було”, - пригадує вчитель.

Весь цей рік діти і вчитель листувалися. Школярі та колеги. як могли, допомагали пану Віктору та його побратимам. “Пекли печиво, зв’язувалися з відомими фудблогерами, питалися рецепти дуже хороших енергетичних батончиків, ми плели маскувальні сітки”, - кажуть у школі.

А ще – надсилали відеовітання. Це, зізнається пан Віктор, дуже підтримувало на передовій. “Сльози на очах з'явилися, кажу так, як було. Їхня підтримка – це не переказати”, - зізнається військовий.

Зворушливу зустріч вчителя і дітей зняли колеги пана Віктора та виклали в соцмережі. Ці кадри розчулили користувачів і зібрали понад мільйон переглядів та коментарів, що неабияк здивувало всіх у школі.

За рік, каже вчитель-воїн, його діти дуже подорослішали, у кожного зі своїх випускників він дуже вірить.


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Теги: вчитель, війна, поранення, Волинь
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