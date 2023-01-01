Реанімували хвилин 20: сім’я загиблої від «Шахеда» у Києві волинянки наважилася розповісти її історію





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“Я спав на ліжку, Катя не спала, бо вона запускала новий проєкт”, - розповідає про жахливу ніч на 30 травня наречений загиблої Іван.



Тоді під час чергової атаки на столицю уламок російського “Шахеда” влучив у їхню з Катею квартиру. “Вона підійшла до вікна і стався вибух, вона впала, вибух мене оглушив, я подався до неї вона, вся в крові. Я намагався надати якусь поміч”, - пригадує Іван.



Коли зрозумів, що сам не впорається, пішов кликати на допомогу. З 20 поверху палаючої багатоповерхівки дівчину дістали рятувальники. Від отриманих травм 32-річна Катя загинула у кареті швидкої. “Її реанімували десь хвилин 15-20, потім вийшли до мене і сказали, що черепно-мозкова травма, шансів не було”, - пригадує сестра загиблої Маргарита.



Згодом і Іван і сестра Маргарита дізналися, що влада озвучила версію, що Катя загинула, коли вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони. Втім, у кімнаті, де була пара навіть не має балкону. “Ви самі бачите що балкона немає. Це неправда, не знаю звідки ця інформація з’явилась”, - обурюється Іван.



Іван після трагедії провів десять днів у лікарні, осколки посікли його тулуб та руки, кілька швів є і на обличчі. Нині за понад два тижні після трагедії Іван та сестра Каті Маргарита повернулися до квартири аби забрати речі. Тут разом з нареченою хлопець прожив понад 6 років. На кухні, де вибуховою хвилею порозкидало речі, два роки роки тому зробив коханій пропозицію. “Ми дефакто були чоловіком і дружиною, але весілля ми відкладали через війну. Катя хотіла таку гучну вечірку. Вона була дуже відкритою людиною, було дуже багато друзів. Людей, яких вона збирала навколо себе. Катя організовувала сінемалогії, приходили люди дивились фільми і обговорювали”, - розповідає Іван.



Маргарита згадує молодшу на рік сестру і розповідає – Катя дуже любила життя та допомагати іншим, до неї завжди зверталися за порадою. Також вона постійно навчалась і читала. “Вона за що не бралась - все в неї виходило. Запам’ятаю її щасливою однозначно, усміхненою, з очима повними цікавості і захоплення, і запитань, і ідей”, - каже сестра.



Останній рік, крім роботи з підбору та управління кадрами, Катя займалась продюсуванням. Мала з десяток проєктів, допомагаючи їх розвивати.



24 поверховий будинок, де жила Катя з Іваном, нині чекає на відновлення, його проєкт розробляють архітектори. У висотку повернулися майже усі мешканці, вони досі прибирають сміття, чекають на ремонт ліфту, який вирвало вибуховою хвилею, та нові вікна.



Родина ж Каті сьогодні забрала всі речі і у цю квартиру повертатись не буде. “Я себе деколи запитую, чи достатньо я зробила для неї, чи я давала їй стільки любові, скільки вона мені, бо я свої цукерки з’їдала спочатку, а потім вона ділилась своїми зі мною, я би так хотіла віддати теж все для неї. Я сподіваюсь, що вона була щаслива з нами”, - каже сестра загиблої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 днів тому уламки ворожого “Шахеда” влучили у житлову багатоповерхівку у Голосіївському районі Києва. Один з них вбив 32-річну Катерину Кардаш, уродженку Затурців на Волині, яка в момент атаки була вдома. Рідні дівчини наважилися розповісти її історію, зокрема - як саме загинула Катерина. Вони спростовують озвучену версію про те, що у момент влучання уламків вона була на балконі.Про це йдеться в ТСН “Я спав на ліжку, Катя не спала, бо вона запускала новий проєкт”, - розповідає про жахливу ніч на 30 травня наречений загиблоїТоді під час чергової атаки на столицю уламок російського “Шахеда” влучив у їхню з Катею квартиру. “Вона підійшла до вікна і стався вибух, вона впала, вибух мене оглушив, я подався до неї вона, вся в крові. Я намагався надати якусь поміч”, - пригадує Іван.Коли зрозумів, що сам не впорається, пішов кликати на допомогу. З 20 поверху палаючої багатоповерхівки дівчину дістали рятувальники. Від отриманих травм 32-річна Катя загинула у кареті швидкої. “Її реанімували десь хвилин 15-20, потім вийшли до мене і сказали, що черепно-мозкова травма, шансів не було”, - пригадує сестра загиблоїЗгодом і Іван і сестра Маргарита дізналися, що влада озвучила версію, що Катя загинула, коли вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони. Втім, у кімнаті, де була пара навіть не має балкону. “Ви самі бачите що балкона немає. Це неправда, не знаю звідки ця інформація з’явилась”, - обурюється Іван.Іван після трагедії провів десять днів у лікарні, осколки посікли його тулуб та руки, кілька швів є і на обличчі. Нині за понад два тижні після трагедії Іван та сестра Каті Маргарита повернулися до квартири аби забрати речі. Тут разом з нареченою хлопець прожив понад 6 років. На кухні, де вибуховою хвилею порозкидало речі, два роки роки тому зробив коханій пропозицію. “Ми дефакто були чоловіком і дружиною, але весілля ми відкладали через війну. Катя хотіла таку гучну вечірку. Вона була дуже відкритою людиною, було дуже багато друзів. Людей, яких вона збирала навколо себе. Катя організовувала сінемалогії, приходили люди дивились фільми і обговорювали”, - розповідає Іван.Маргарита згадує молодшу на рік сестру і розповідає – Катя дуже любила життя та допомагати іншим, до неї завжди зверталися за порадою. Також вона постійно навчалась і читала. “Вона за що не бралась - все в неї виходило. Запам’ятаю її щасливою однозначно, усміхненою, з очима повними цікавості і захоплення, і запитань, і ідей”, - каже сестра.Останній рік, крім роботи з підбору та управління кадрами, Катя займалась продюсуванням. Мала з десяток проєктів, допомагаючи їх розвивати.24 поверховий будинок, де жила Катя з Іваном, нині чекає на відновлення, його проєкт розробляють архітектори. У висотку повернулися майже усі мешканці, вони досі прибирають сміття, чекають на ремонт ліфту, який вирвало вибуховою хвилею, та нові вікна.Родина ж Каті сьогодні забрала всі речі і у цю квартиру повертатись не буде. “Я себе деколи запитую, чи достатньо я зробила для неї, чи я давала їй стільки любові, скільки вона мені, бо я свої цукерки з’їдала спочатку, а потім вона ділилась своїми зі мною, я би так хотіла віддати теж все для неї. Я сподіваюсь, що вона була щаслива з нами”, - каже сестра загиблої.

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