У Києві російська ракета вбила молоду жінку з Волині

У Києві російська ракета вбила молоду жінку з Волині
29 травня під час чергового ракетного удару рашистів по Києву загинула уродженка Затурців Володимирського району Катерина Кардаш.

Їй було лишень 32 роки, - пише Волинь.

Вона загинула унаслідок того, що на її будинок впали уламки російської ракети.

Однокласниця та подруга дитинства жінки розповіла:

– Наша Катруся загинула внаслідок ракетної атаки в Києві 29 травня. Молода, вродлива, мудра та ерудована, ніжна і цілеспрямована, з тонким почуттям гумору та неординарним поглядом на світ. Людина, яка вміла берегти великі й маленькі шкільні таємниці і бути душею компанії, відмінниця та активістка. Ми запам'ятаємо її щиру усмішку та вірну дружбу, глибокі очі та добрі слова. Адже людина живе доти, доки її пам'ятають. Тепер у серці кожного буде частинка, яка назавжди належатиме Катрусі.

Випускники Затурцівської ЗОШ 2007 року та класні керівники висловлюють щирі співчуття й розділяють біль від тяжкої втрати.

Нагадаємо, троє людей, серед яких 9-річна дитина, загинули у результаті нічної атаки росіян 1 червня, ще 11 людей дістали поранення. Росіяни випустили по Україні сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

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Теги: ракета, загибель, Київ, Волинь
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