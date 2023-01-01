У Києві російська ракета вбила молоду жінку з Волині

Катерина Кардаш.



Їй було лишень 32 роки, - пише



Вона загинула унаслідок того, що на її будинок впали уламки російської ракети.



Однокласниця та подруга дитинства жінки розповіла:



– Наша Катруся загинула внаслідок ракетної атаки в Києві 29 травня. Молода, вродлива, мудра та ерудована, ніжна і цілеспрямована, з тонким почуттям гумору та неординарним поглядом на світ. Людина, яка вміла берегти великі й маленькі шкільні таємниці і бути душею компанії, відмінниця та активістка. Ми запам'ятаємо її щиру усмішку та вірну дружбу, глибокі очі та добрі слова. Адже людина живе доти, доки її пам'ятають. Тепер у серці кожного буде частинка, яка назавжди належатиме Катрусі.



Випускники Затурцівської ЗОШ 2007 року та класні керівники висловлюють щирі співчуття й розділяють біль від тяжкої втрати.



Нагадаємо,

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