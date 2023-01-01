Депутату міськради на Волині повідомили про підозру, на його майно наклали арешт

Розтратив понад 4 мільйони гривень – ексдиректору лісогосподарського підприємства на Волині, депутату міськради, повідомили про підозру.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив колишньому директору одного з державних лісогосподарських підприємств, депутату міської ради, про підозру у вчиненій шляхом зловживання службовим становищем розтраті державного майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).За даними слідства, упродовж 2019-2021 років посадовець, за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства, розтратив державне майно на загальну суму понад 4,1 мільйона гривень, безпідставного перераховуючи грошові кошти з банківського рахунку підприємства на користь суб'єктів господарювання за нібито надані послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, навантаження лісопродукції, постачання товарно-матеріальних цінностей, які фактично не надавалися.Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.На його майно наклали арешт.