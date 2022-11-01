Польська компанія безоплатно возитиме українців на роботу із Луцька та інших міст. ВАКАНСІЇ*

працівників інтернет-магазину брендового одягу,

пральні,

заводу телевізорів,

складу одягу, взуття та аксесуарів,

овочевого консервного заводу,

тощо.

Польська компанія, офіційним представником якої у Луцьку є кадрове агентствозапроваджує нову спеціальну можливість для українців та українок. Фірма організовує безкоштовний транспорт на роботу у Польщу для всіх, хто скористається послугами та знайде роботу саме середВласник агентства із працевлаштування Jobsi Internationalзауважує, що пріоритет компанії – безпека та комфорт у процесі працевлаштування тих, хто до неї звернувся. Підтримати у складні часи українців – дуже важливо для адміністрації фірми, наголошує власник.«Ми розуміємо, що переїзд до іншої країни може бути фінансово обтяжливим, тому ми хочемо вирішити це за вас. Але наша підтримка не обмежується лише безкоштовним транспортом. Ми забезпечуємо професійну консультацію та підтримку на кожному етапі вашого працевлаштування у Польщі. Від організації житла до вирішення правових питань, ми завжди поруч з вами», – зауважує власник польського агентства із працевлаштування.Волиняни і лучани зокрема можуть звернутися за консультацією за адресою:«Оскільки ми офіційні представники польської фірми, а не посередники, наші послуги – безоплатні. А тепер клієнту не треба платити навіть за квиток до Польщі», – розповідає директорка луцького кадрового агентства BisarРоботу за умови звернення у Bisar працівники кадрового агентства знаходять дуже оперативно. Оксана Гордійчук запевняє, що пошук роботи зазвичай займає менше години. За умови, що у вас є необхідні документи – вирушати за кордон можна хоч наступного дня.