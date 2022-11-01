Польська компанія безоплатно возитиме українців на роботу із Луцька та інших міст. ВАКАНСІЇ*

Польська компанія безоплатно возитиме українців на роботу із Луцька та інших міст. ВАКАНСІЇ*
Польська компанія Jobsi International, офіційним представником якої у Луцьку є кадрове агентство Bisar запроваджує нову спеціальну можливість для українців та українок. Фірма організовує безкоштовний транспорт на роботу у Польщу для всіх, хто скористається послугами та знайде роботу саме серед переліку вакансій агентства.

Власник агентства із працевлаштування Jobsi International Філіп Арянович зауважує, що пріоритет компанії – безпека та комфорт у процесі працевлаштування тих, хто до неї звернувся. Підтримати у складні часи українців – дуже важливо для адміністрації фірми, наголошує власник.

«Ми розуміємо, що переїзд до іншої країни може бути фінансово обтяжливим, тому ми хочемо вирішити це за вас. Але наша підтримка не обмежується лише безкоштовним транспортом. Ми забезпечуємо професійну консультацію та підтримку на кожному етапі вашого працевлаштування у Польщі. Від організації житла до вирішення правових питань, ми завжди поруч з вами», – зауважує власник польського агентства із працевлаштування.

Волиняни і лучани зокрема можуть звернутися за консультацією за адресою: місто Луцьк, вулиця Словацького 7, бізнес-центр «Прайм» або за номером +380956497272.

«Оскільки ми офіційні представники польської фірми, а не посередники, наші послуги – безоплатні. А тепер клієнту не треба платити навіть за квиток до Польщі», – розповідає директорка луцького кадрового агентства Bisar Оксана Гордійчук.

Наразі актуальними є вакансії, для прикладу, для:

  • працівників інтернет-магазину брендового одягу,

  • пральні,

  • заводу телевізорів,

  • складу одягу, взуття та аксесуарів,

  • овочевого консервного заводу,

  • тощо.

    • Роботу за умови звернення у Bisar працівники кадрового агентства знаходять дуже оперативно. Оксана Гордійчук запевняє, що пошук роботи зазвичай займає менше години. За умови, що у вас є необхідні документи – вирушати за кордон можна хоч наступного дня.

    Польська компанія безоплатно возитиме українців на роботу із Луцька та інших міст. ВАКАНСІЇ*


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    Теги: Bisar, Філіп Арянович, Оксана Гордійчук, працевлаштування, кадрове агентство
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