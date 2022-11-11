У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів

У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 2 червня, у Луцькому районі відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"2 червня з 14:00 до 15:00 біля с. Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів. У навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Закликаємо зберігати спокій – розмінування планове!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, розмінування, ДСНС
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