У контрнаступі України вирішальну роль відіграють танки, – генерал Міллі

Марк Міллі наголосив на важливому значенні танків для майбутнього контрнаступу України.



Про це він сказав журналістам під час візиту до Франції, повідомляє



За словами американського генерала, танки забезпечать вирішальну вогневу міць у контрнаступі українських Сил оборони.



"Танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України", – заявив Міллі.



Він зазначив, що коли почнеться контрнаступ, танки діятимуть разом з артилерією, піхотою й іншими наземними силами.



Водночас Міллі наголосив, що питання постачання винищувачів F-16 є довгостроковим планом з оснащення України.



"Всі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це усвідомлюють. Щоб створити такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей", – зауважив генерал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералнаголосив на важливому значенні танків для майбутнього контрнаступу України.Про це він сказав журналістам під час візиту до Франції, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.За словами американського генерала, танки забезпечать вирішальну вогневу міць у контрнаступі українських Сил оборони."Танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України", – заявив Міллі.Він зазначив, що коли почнеться контрнаступ, танки діятимуть разом з артилерією, піхотою й іншими наземними силами.Водночас Міллі наголосив, що питання постачання винищувачів F-16 є довгостроковим планом з оснащення України."Всі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це усвідомлюють. Щоб створити такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей", – зауважив генерал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію