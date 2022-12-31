«За секунду до полону встиг написати коханій «Люблю тебе», – військовий з Волині Андрій Мерчук





На



"Ми поговорили з Андрієм на Полтавщині, де зараз знаходиться на реабілітації військовополонений. Те, що проходять наші полонені, - жах і біль. Тому кожного потрібно повернути додому якомога скоріше. Аби це розуміти і важливо збирати свідчення тих, хто повернувся додому. Але при цьому ми маємо зразу попередити: ворог також слідкує за тим, що говорять ті, хто повернувся з полону. І розповіді про знущання, побиття та тортури обертаються ще більшими випробуваннями для тих, хто залишається в заручниках росіян. Тому ми досить обережно торкнемося того, що відбувається за руськими гратами, аби не зашкодити побратимам Андрія", - зазначають журналісти.



Далі - пряма мова Андрія Мерчука.



24 лютого почалась війна і я відразу поїхав у військкомат. Мені сказали, що треба чекати. Але я кожного дня туди їздив. І зрештою 1 березня дали мені посаду гранатометника у 2 стрілецькому батальйоні Тероборони міста Луцьк. Ми перебували тут десь місяць часу, патрулювали на блокпостах, навчались. У травні нам сказали: "Збирайтеся, будемо відправлятися". Ми не знали - куди...



Спочатку ми приїхали на Дніпропетровщину, потім поближче до Слов'янська зупинились десь у лісі. Сказали, що потрохи нас будуть перевозити на передову. Вже на самих позиціях поблизу зрозумів, якщо росіяни криють дуже сильно - і з неба, і з землі, - значить, буде наступ...



Вони нас побачили. Вдарили з танка, мене відкинуло. Почалось, як у фільмі. Танки б'ють, БМП б'ють. Нам треба було відбігти з тих позицій до ферми. І тут я зрозумів, що вже лежу. Удар був у голову. Куля потрапила у каску. Вона так і стирчала з неї. Ми з хлопцями почали повзти. Серед них були вже поранені. Я тільки їх перев'язав, як почув голоси. Не наші...



Підходять до нас росіяни і кажуть: "Зброю - на бік. Руки - за голову". Коли я піднявся, то був у шоці. Навколо стояло більше 20 БМП, може, чоловік зі сто російських солдат. А нас всього шестеро людей, навіщо стільки техніки?...



Перед тим, як я лежав, думаю, рідним напишу, що люблю їх. Може, мені чуть легше стане. Коханій відправив повідомлення: "Люблю тебе і рідних дуже сильно люблю. Всі "люблю" передай"...



Мені тоді на душі легко стало. Думаю, може, це остання хвилина, коли тобі так легко стає. У ці моменти я думав лише про рідних...



Про те, що довелось пережити військовому з Волині, детальніше дивіться у відеосюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 квітня з російського полону повернувся волинянин Андрій Мерчук . Зараз він знаходиться на Полтавщині, де проходить реабілітацію.На FRONT 18 вийшло інтерв‘ю зі звільненим з російського полону Андрієм Мерчуком, який розповів про те, що з ним відбувалося 11 місяців, про що думав кожного дня і про бій, в якому йому вдалося підбити російську броньовану техніку."Ми поговорили з Андрієм на Полтавщині, де зараз знаходиться на реабілітації військовополонений. Те, що проходять наші полонені, - жах і біль. Тому кожного потрібно повернути додому якомога скоріше. Аби це розуміти і важливо збирати свідчення тих, хто повернувся додому. Але при цьому ми маємо зразу попередити: ворог також слідкує за тим, що говорять ті, хто повернувся з полону. І розповіді про знущання, побиття та тортури обертаються ще більшими випробуваннями для тих, хто залишається в заручниках росіян. Тому ми досить обережно торкнемося того, що відбувається за руськими гратами, аби не зашкодити побратимам Андрія", - зазначають журналісти.24 лютого почалась війна і я відразу поїхав у військкомат. Мені сказали, що треба чекати. Але я кожного дня туди їздив. І зрештою 1 березня дали мені посаду гранатометника у 2 стрілецькому батальйоні Тероборони міста Луцьк. Ми перебували тут десь місяць часу, патрулювали на блокпостах, навчались. У травні нам сказали: "Збирайтеся, будемо відправлятися". Ми не знали - куди...Спочатку ми приїхали на Дніпропетровщину, потім поближче до Слов'янська зупинились десь у лісі. Сказали, що потрохи нас будуть перевозити на передову. Вже на самих позиціях поблизу зрозумів, якщо росіяни криють дуже сильно - і з неба, і з землі, - значить, буде наступ...Вони нас побачили. Вдарили з танка, мене відкинуло. Почалось, як у фільмі. Танки б'ють, БМП б'ють. Нам треба було відбігти з тих позицій до ферми. І тут я зрозумів, що вже лежу. Удар був у голову. Куля потрапила у каску. Вона так і стирчала з неї. Ми з хлопцями почали повзти. Серед них були вже поранені. Я тільки їх перев'язав, як почув голоси. Не наші...Підходять до нас росіяни і кажуть: "Зброю - на бік. Руки - за голову". Коли я піднявся, то був у шоці. Навколо стояло більше 20 БМП, може, чоловік зі сто російських солдат. А нас всього шестеро людей, навіщо стільки техніки?...Перед тим, як я лежав, думаю, рідним напишу, що люблю їх. Може, мені чуть легше стане. Коханій відправив повідомлення: "Люблю тебе і рідних дуже сильно люблю. Всі "люблю" передай"...Мені тоді на душі легко стало. Думаю, може, це остання хвилина, коли тобі так легко стає. У ці моменти я думав лише про рідних...Про те, що довелось пережити військовому з Волині, детальніше дивіться у відеосюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію