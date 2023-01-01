Провів у виправній колонії «сходку»: на Волині судитимуть кримінального авторитета
Сьогодні, 12:55
На Волині судитимуть кримінального авторитета, який провів «сходку» у виправній колонії, на якій вирішувались питання розподілу сфер злочинного впливу.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який організував та взяв участь у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу, з використанням засобів зв’язку (ч.1 ст. 255 -2 КК
України).
За даними слідства, 13 вересня 2022 року увязнений ДУ
«Маневицька виправна колонія», який перебуває в статусі «смотрящого» за колонією, запросивши до участі в зібранні в режимі відеоконференції «вора в законі», провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувались питання розподілу сфер злочинного впливу у місцях несвободи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який організував та взяв участь у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу, з використанням засобів зв’язку (ч.1 ст. 255 -2 КК
України).
За даними слідства, 13 вересня 2022 року увязнений ДУ
«Маневицька виправна колонія», який перебуває в статусі «смотрящого» за колонією, запросивши до участі в зібранні в режимі відеоконференції «вора в законі», провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувались питання розподілу сфер злочинного впливу у місцях несвободи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«За секунду до полону встиг написати коханій «Люблю тебе», – військовий з Волині Андрій Мерчук
Сьогодні, 13:00
Провів у виправній колонії «сходку»: на Волині судитимуть кримінального авторитета
Сьогодні, 12:55
У лікарні від поранень помер Герой з Луцька Сергій Гера
Сьогодні, 12:36
Волонтер з Луцька зібрав майже 20 тисяч банок на тушонки для ЗСУ
Сьогодні, 12:25
У Луцьку патрульні допомогли 84-річному дідусеві, який приїхав на Волинь до родичів і загубився у місті
Сьогодні, 12:05
Медіа