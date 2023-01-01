Провів у виправній колонії «сходку»: на Волині судитимуть кримінального авторитета

На Волині судитимуть кримінального авторитета, який провів «сходку» у виправній колонії, на якій вирішувались питання розподілу сфер злочинного впливу.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до судуобвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який організував та взяв участь у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу, з використанням засобів зв’язку (ч.1 ст. 255 -2 ККУкраїни).За даними слідства, 13 вересня 2022 року увязнений ДУ«Маневицька виправна колонія», який перебуває в статусі «смотрящого» за колонією, запросивши до участі в зібранні в режимі відеоконференції «вора в законі», провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувались питання розподілу сфер злочинного впливу у місцях несвободи.