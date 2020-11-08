Передчасно помер вчитель ліцею у громаді біля Луцька

Олександр Вяткін.



Про це



«Зі смутком повідомляємо про передчасну смерть нашого колеги, вчителя фізичного виховання Княгининівського ліцею N34 Вяткіна Олександра Олександровича. Він був дуже хорошою людиною, чудовим вчителем, другом, колегою, завжди готовим прийти на допомогу. Висловлюємо щирі співчуття родині, розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і шана», - йдеться в дописі.



Прощання з ним відбудеться у Будинку панахиди м. Луцька з 15.00 до 18.00 02 червня 2023 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер вчитель фізичного виховання Княгининівського ліцею N34Про це повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу.«Зі смутком повідомляємо про передчасну смерть нашого колеги, вчителя фізичного виховання Княгининівського ліцею N34 Вяткіна Олександра Олександровича. Він був дуже хорошою людиною, чудовим вчителем, другом, колегою, завжди готовим прийти на допомогу. Висловлюємо щирі співчуття родині, розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і шана», - йдеться в дописі.Прощання з ним відбудеться у Будинку панахиди м. Луцька з 15.00 до 18.00 02 червня 2023 року.

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