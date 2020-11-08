Передчасно помер вчитель ліцею у громаді біля Луцька

Передчасно помер вчитель ліцею у громаді біля Луцька
Помер вчитель фізичного виховання Княгининівського ліцею N34 Олександр Вяткін.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу.

«Зі смутком повідомляємо про передчасну смерть нашого колеги, вчителя фізичного виховання Княгининівського ліцею N34 Вяткіна Олександра Олександровича. Він був дуже хорошою людиною, чудовим вчителем, другом, колегою, завжди готовим прийти на допомогу. Висловлюємо щирі співчуття родині, розділяємо біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і шана», - йдеться в дописі.

Прощання з ним відбудеться у Будинку панахиди м. Луцька з 15.00 до 18.00 02 червня 2023 року.

Передчасно помер вчитель ліцею у громаді біля Луцька

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Теги: ліцей, вчитель, передчасна смерть, Княгининок
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