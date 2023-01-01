Розвідник з Волині зберіг сотні життів своїх побратимів

Юрія Назарука, який посмертно удостоєний звання Героя України.



Про це



Односельці зберегли про Юрія Назарука найсвітліші спогади. Педагоги місцевої школи згадують Юрія як здібного, наполегливого та дисциплінованого учня. Однокласники – як доброго та щирого друга, який завжди захищав слабших, нікому не відмовляв у допомозі.



Він з дитинства мріяв стати захисником рідної землі і здобув військову професію, закінчивши військову академію в Одесі.



З 2015 року розвідник Юрій Назарук брав участь у бойових діях на Сході країни. За успішні операції під його керівництвом був відзначений державними нагородами.



Після повномасштабного вторгнення майор Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юрій Назарук брав участь у звільненні від російських загарбників Ірпеня та Бучі, виконував бойові завдання в Запорізькій області, на Миколаївщині, Луганщині та Донеччині. Був одним із героїчних захисників Маріуполя.



«Морально та фізично сильний, він завжди вмів блискавично ухвалювати сміливі рішення, які зберегли сотні життів захисників України. Мав беззаперечний авторитет та повагу серед бойових побратимів», – розповіли побратими.



За особисту мужність Юрій Назарук був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня. Окрім того, він був відзначений орденом «За мужність» III ступеня, відзнакою «Захиснику України», медалями «Операція Об‘єднаних сил», «За звитягу та вірність», почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу «За досягнення у військовій службі» II ступеня, відзнаками Міністерства оборони України «За військову доблесть» та «Знак пошани», нагрудним знаком «Сухопутні Війська України».



Загинув



6 червня 2022 року у Михайлівському Золотоверхому Соборі у Києві прощалися з загиблим Героєм. Віддати останню шану мужньому захиснику України прийшли рідні, товариші по службі, знайомі, а ще сусіди, однокласники, друзі дитинства, які подолали чималеньку відстань з Сокола до Києва, щоб віддати останню шану тому, хто віддав своє життя за кожного з нас.



Свято бережуть пам’ять про Юрія Назарука у його рідному селі і гордяться, що виховали Героя України.



Похований майор Юрій Назарук у Києві на Байковому кладовищі.



Посмертно удостоєний звання «Герой України» та ордена «Золота зірка».

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