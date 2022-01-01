Захищав Ірпінь, Бучу, Маріуполь: на війні загинув співробітник ГУР МО, родом із Волині
Сьогодні, 12:20
У бою з російськими окупантами загинув співробітник ГУР МО України Юрій Назарук.
У Волинській ОДА Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що чоловік родом із села Сокіл Луцького району (колишнього Рожищенського). Прощатимуться із воїном у Києві.
Як інформують в ГУР МО, з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України, майор Юрій Назарук брав участь у звільненні від російської нечисті Ірпеня та Бучі, виконував бойові завдання в Запорізькій області, на Миколаївщині, Луганщині та Донеччині.
Був одним із героїчних захисників Маріуполя. На особистому рахунку героя кілька спалених одиниць ворожої техніки та десятки знищених окупантів.
Морально та фізично сильний, він завжди вмів блискавично ухвалювати сміливі рішення, які зберегли сотні життів захисників України. Мав беззаперечний авторитет та повагу серед бойових побратимів.
За особисту мужність в боротьбі російською ордою майора Юрія Назарука було нагороджено орденом “За мужність” III ступеня, орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня, відзнакою “Захиснику України”, медалями “Операція Об‘єднаних Сил”, “За звитягу та вірність”, почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу “За досягнення у військовій службі” II ступеня, відзнаками Міністерства оборони України “За військову доблесть” та “Знак пошани”, нагрудним знаком “Сухопутні Війська України”.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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У Волинській ОДА Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що чоловік родом із села Сокіл Луцького району (колишнього Рожищенського). Прощатимуться із воїном у Києві.
Як інформують в ГУР МО, з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України, майор Юрій Назарук брав участь у звільненні від російської нечисті Ірпеня та Бучі, виконував бойові завдання в Запорізькій області, на Миколаївщині, Луганщині та Донеччині.
Був одним із героїчних захисників Маріуполя. На особистому рахунку героя кілька спалених одиниць ворожої техніки та десятки знищених окупантів.
Морально та фізично сильний, він завжди вмів блискавично ухвалювати сміливі рішення, які зберегли сотні життів захисників України. Мав беззаперечний авторитет та повагу серед бойових побратимів.
За особисту мужність в боротьбі російською ордою майора Юрія Назарука було нагороджено орденом “За мужність” III ступеня, орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня, відзнакою “Захиснику України”, медалями “Операція Об‘єднаних Сил”, “За звитягу та вірність”, почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу “За досягнення у військовій службі” II ступеня, відзнаками Міністерства оборони України “За військову доблесть” та “Знак пошани”, нагрудним знаком “Сухопутні Війська України”.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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