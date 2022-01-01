Ракетними ударами по Києву Росія, ймовірно, хотіла зірвати постачання західної зброї, — британська розвідка





Про це повідомляє британська розвідка, пише



Окупанти вчора



Також у розвідці відзначають запеклі бої на Донбасі, зокрема у Сєвєродонецьку. До того ж російські війська продовжують просуватись у напрямку Слов'янська, щоб спробувати оточити українські сили.



Згадали у Великій Британії у про ситуацію на морі. Після втрати у квітні крейсера «Москва» рф, ймовірно, перемістила численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний, зокрема системи SA-15 і SA-22.



Дуже ймовірно, на думку розвідників, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів навколо Зміїного. Крім того, активність окупантів на острові сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема й експорту зерна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія зранку 5 червня завдала ракетні удари по залізничній інфраструктурі Києва, щоб зірвати постачання західної зброї.Про це повідомляє британська розвідка, пише Громадське Окупанти вчора запустили 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. У розвідці вважають, що так хотіли зірвати передачу зброї від партнерів до українських підрозділів на передовій.Також у розвідці відзначають запеклі бої на Донбасі, зокрема у Сєвєродонецьку. До того ж російські війська продовжують просуватись у напрямку Слов'янська, щоб спробувати оточити українські сили.Згадали у Великій Британії у про ситуацію на морі. Після втрати у квітні крейсера «Москва» рф, ймовірно, перемістила численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний, зокрема системи SA-15 і SA-22.Дуже ймовірно, на думку розвідників, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів навколо Зміїного. Крім того, активність окупантів на острові сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема й експорту зерна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію