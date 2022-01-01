Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків

Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
У Києві спеціальні служби продовжують працювати на місцях, по яких 5 червня Росія завдала масового ракетного удару.

Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Наразі жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає.

Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.
Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків

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Теги: ракетний удар, Київ
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