Ракетний удар по Києву: показали фото наслідків
Сьогодні, 10:28
У Києві спеціальні служби продовжують працювати на місцях, по яких 5 червня Росія завдала масового ракетного удару.
Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Наразі жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає.
Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.
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Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Наразі жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає.
Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.
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