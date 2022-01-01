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В Україні від початку повномасштабної війни постраждали понад 729 дітей

В Україні від початку повномасштабної війни постраждали понад 729 дітей
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 262 дитини, понад 467 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Понад 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 6 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 262. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 467. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 189, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора також додали, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.

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Теги: Україна, війна, Росія, діти
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