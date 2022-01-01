На Полтавщині збили ворожу ракету





Про це Дмитро Лунін зранку 6 червня.



"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", – написав Дмитро Лунін.



Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 2 ночі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України у небі над Полтавською областю збили ворожу ракету.Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністраціїзранку 6 червня."У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", – написав Дмитро Лунін.Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 2 ночі.

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