На Полтавщині збили ворожу ракету

На Полтавщині збили ворожу ракету
Збройні сили України у небі над Полтавською областю збили ворожу ракету.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зранку 6 червня.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", – написав Дмитро Лунін.

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 2 ночі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Полтавщина, ворожа ракета
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні від початку повномасштабної війни жертвами російської агресії стали понад 729 дітей
Сьогодні, 09:50
Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Сьогодні, 09:31
На Полтавщині збили ворожу ракету
Сьогодні, 09:10
ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників
Сьогодні, 09:03
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:51
Схожі новини
На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
03 травень, 21:51
Росія випустила 9 ракет на Полтавщину: є загиблий і поранені Росія випустила 9 ракет на Полтавщину: є загиблий і поранені
25 квітень, 08:35
«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині «Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині
16 квітень, 12:49
Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
09 квітень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні від початку повномасштабної війни жертвами російської агресії стали понад 729 дітей
Сьогодні, 09:50
 0
Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Сьогодні, 09:31
 0
На Полтавщині збили ворожу ракету
Сьогодні, 09:10
 0
ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників
Сьогодні, 09:03
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:51
 0
Медіа
відео
1/8