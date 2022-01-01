На Полтавщині збили ворожу ракету
Сьогодні, 09:10
Збройні сили України у небі над Полтавською областю збили ворожу ракету.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зранку 6 червня.
"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", – написав Дмитро Лунін.
Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 2 ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зранку 6 червня.
"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні", – написав Дмитро Лунін.
Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 2 ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні від початку повномасштабної війни жертвами російської агресії стали понад 729 дітей
Сьогодні, 09:50
Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Сьогодні, 09:31
На Полтавщині збили ворожу ракету
Сьогодні, 09:10
ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників
Сьогодні, 09:03
Медіа