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Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку

Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Любешівський селищний голова Олег Кух склав військову присягу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

"Скласти військову присягу на вірність українському народові в умовах війни,- це значимо, усвідомлено та надзвичайно відповідально.
Захищати свою країну. Відстоювати незалежність. Без вагань - ЗСУ. Це мій внесок у наближення нашої перемоги і миру", - написав Кух.

Додав, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.
Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку

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Теги: Олег Кух, ЗСУ, склав присягу, Любешів
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