Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Сьогодні, 09:31
Любешівський селищний голова Олег Кух склав військову присягу.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.
"Скласти військову присягу на вірність українському народові в умовах війни,- це значимо, усвідомлено та надзвичайно відповідально.
Захищати свою країну. Відстоювати незалежність. Без вагань - ЗСУ. Це мій внесок у наближення нашої перемоги і миру", - написав Кух.
Додав, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.
"Скласти військову присягу на вірність українському народові в умовах війни,- це значимо, усвідомлено та надзвичайно відповідально.
Захищати свою країну. Відстоювати незалежність. Без вагань - ЗСУ. Це мій внесок у наближення нашої перемоги і миру", - написав Кух.
Додав, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.
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