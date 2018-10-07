Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку

Олег Кух склав військову присягу.



Про це він



"Скласти військову присягу на вірність українському народові в умовах війни,- це значимо, усвідомлено та надзвичайно відповідально.

Захищати свою країну. Відстоювати незалежність. Без вагань - ЗСУ. Це мій внесок у наближення нашої перемоги і миру", - написав Кух.



Додав, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівський селищний головасклав військову присягу.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук."Скласти військову присягу на вірність українському народові в умовах війни,- це значимо, усвідомлено та надзвичайно відповідально.Захищати свою країну. Відстоювати незалежність. Без вагань - ЗСУ. Це мій внесок у наближення нашої перемоги і миру", - написав Кух.Додав, що службу проходитиме у зенітно-ракетному полку.

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