У Миколєві – вибухи
Сьогодні, 10:02
Російські військові знову обстрілюють Миколаїв. Зранку 6 червня у місті лунають звуки вибухів, через що слід перебувати в укритті.
Про вибухи в Миколаєві у соціальних мережах повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Мер Миколаєва повідомив про вибухи близько 09:50. Згодом Олександр Сєнкевич попередив жителів Миколаєва про загрозу артилерійського обстрілу.
Він закликав жителів міста перебувати в укриттях, оскільки це може врятувати життя.
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Про вибухи в Миколаєві у соціальних мережах повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Мер Миколаєва повідомив про вибухи близько 09:50. Згодом Олександр Сєнкевич попередив жителів Миколаєва про загрозу артилерійського обстрілу.
Він закликав жителів міста перебувати в укриттях, оскільки це може врятувати життя.
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