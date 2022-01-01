У Миколєві – вибухи





Про вибухи в Миколаєві у соціальних мережах Олександр Сєнкевич.



Мер Миколаєва повідомив про вибухи близько 09:50. Згодом Олександр Сєнкевич попередив жителів Миколаєва про загрозу артилерійського обстрілу.



Він закликав жителів міста перебувати в укриттях, оскільки це може врятувати життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові знову обстрілюють Миколаїв. Зранку 6 червня у місті лунають звуки вибухів, через що слід перебувати в укритті.Про вибухи в Миколаєві у соціальних мережах повідомив міський головаМер Миколаєва повідомив про вибухи близько 09:50. Згодом Олександр Сєнкевич попередив жителів Миколаєва про загрозу артилерійського обстрілу.Він закликав жителів міста перебувати в укриттях, оскільки це може врятувати життя.

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