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ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників

ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників
Станом на 6 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31,2 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському напрямку.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.06 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1386 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од.
- артилерійських систем – 690 (+4) од.
- РСЗВ - 207 (+0) од.
- засоби ППО - 96 (+1) од.
- літаків – 211 (+1) од.
- гелікоптерів – 176 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3) од.
- крилаті ракети - 125 (+3)
- кораблі/катери - 13 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од.
- спеціальна техніка - 53 (+0)


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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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