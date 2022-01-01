Як волинські волонтери допомагають військовим-вегетаріанцям. ВІДЕО

Роман Скороход.



Як розповів чоловік



На кухні працює до чотирьох людей, котрі випікають такі солодощі п'ять днів на тиждень.



"Щодня ми робимо три заміси, це приблизно 450 штук. Ми знайшли для себе таку нішу, як допомагати людям у цей складний час і випікаємо солодкі кекси", – каже волонтер.



Із продуктами допомагають благодійники, частину харчів волонтери купують за свої гроші.



Волонтер Сергій Націлевич допомагає на кухні випікати тістечка третій місяць. Чоловік приїхав до Луцька зі столиці. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, каже, складав меблі.



"Спочатку то дуже незвично було. Ніколи на кухні не був, що таке тісто то я не знав, але потрохи то вчуся. В Києві почали бомбити, стало небезпечно, ми сіли на евакуаційний потяг приїхали сюди, нас тут поселили і ми тут живемо", – зазначив чоловік.



Родина Оксани Трасковської — вегетаріанці. Зі слів лучанки, чоловіка два місяці тому призвали на військову службу. Тож нині передає для свого чоловіка та інших військових-вегетаріанців їжу, яка довго може зберігатися.



"В анкеті він зазначав, що він вегетаріанець. Зараз він має доступ до магазину, собі з запасом купує молочні продукти, фрукти і виручає мівіна. Є сухпайки, які для них повидавали", – додала жінка.







Готові страви волиняни привозять до волонтерського штабу "Ангар". Волонтерка Юлія Яцун розповіла, що на початку березня почали отримувати запити від військових про необхідність вегетаріанської їжі. Допомагають з цим і благодійники з-за кордону.



"У кожній бригаді є люди, які не споживають м'яса та риби, то ми частково в кожну бригаду і не завжди коли є запити, тому що не всі знають що ми можемо допомогти в такому харчуванні, тому, коли ми відправляємо, то стараємося на різні бригади на схід передавати смаколики для вегетаріанців", – каже волонтерка.



Скільки вегетаріанської їжі для військових відправили, додала Юлія Яцун, не підраховували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня для українських захисників волонтери з Луцька печуть більш як 400 солодких вегетаріанських кексів. Зібрав команду однодумців волонтерЯк розповів чоловік Суспільному , випічку почали пекти й передавати військовослужбовцям із початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Допомагають на кухні переселенці з Києва, Харківської та Донецької областей.На кухні працює до чотирьох людей, котрі випікають такі солодощі п'ять днів на тиждень."Щодня ми робимо три заміси, це приблизно 450 штук. Ми знайшли для себе таку нішу, як допомагати людям у цей складний час і випікаємо солодкі кекси", – каже волонтер.Із продуктами допомагають благодійники, частину харчів волонтери купують за свої гроші.Волонтердопомагає на кухні випікати тістечка третій місяць. Чоловік приїхав до Луцька зі столиці. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, каже, складав меблі."Спочатку то дуже незвично було. Ніколи на кухні не був, що таке тісто то я не знав, але потрохи то вчуся. В Києві почали бомбити, стало небезпечно, ми сіли на евакуаційний потяг приїхали сюди, нас тут поселили і ми тут живемо", – зазначив чоловік.Родина— вегетаріанці. Зі слів лучанки, чоловіка два місяці тому призвали на військову службу. Тож нині передає для свого чоловіка та інших військових-вегетаріанців їжу, яка довго може зберігатися."В анкеті він зазначав, що він вегетаріанець. Зараз він має доступ до магазину, собі з запасом купує молочні продукти, фрукти і виручає мівіна. Є сухпайки, які для них повидавали", – додала жінка.Готові страви волиняни привозять до волонтерського штабу "Ангар". Волонтеркарозповіла, що на початку березня почали отримувати запити від військових про необхідність вегетаріанської їжі. Допомагають з цим і благодійники з-за кордону."У кожній бригаді є люди, які не споживають м'яса та риби, то ми частково в кожну бригаду і не завжди коли є запити, тому що не всі знають що ми можемо допомогти в такому харчуванні, тому, коли ми відправляємо, то стараємося на різні бригади на схід передавати смаколики для вегетаріанців", – каже волонтерка.Скільки вегетаріанської їжі для військових відправили, додала Юлія Яцун, не підраховували.

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