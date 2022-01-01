У 27 країнах світу підтвердили 780 випадків мавпячої віспи
Сьогодні, 05:25
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що з 13 травня по 2 червня було виявлено 780 випадків віспи мавп у 27 країнах світу, що не були ендемічні для даного вірусу.
Про це повідомляє Укрінформ.
В організації наголосили, що більшість хворих – чоловіки, які мали статевий акт із чоловіками.
ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби на глобальному рівні, як «помірний».
Станом на сьогодні відомо, що виявлений у неендемічних державах вірус віспи мавп належить до західноафриканського варіанту.
Крім того, в більшості випадків ті, хто заразився, не відвідували Західну або Центральну Африку. Лише невелика кількість заражень пов'язана з поїздками до Нігерії.
Віспа мавп не поширюється легко серед людей. Це відбувається лише через тісний контакт, наприклад, через заражені частинки з виразок на шкірі хворого, повітряно-крапельним шляхом у разі тривалого контакту та через предмети, на яких збереглись інфіковані частинки. Керівник технічного відділу програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Розамунд Льюїс заявила, що спалах вірусу мавпячої віспи, який зафіксовано в країнах Європи, навряд чи загрожуватиме світові масштабною пандемією.
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Про це повідомляє Укрінформ.
В організації наголосили, що більшість хворих – чоловіки, які мали статевий акт із чоловіками.
ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби на глобальному рівні, як «помірний».
Станом на сьогодні відомо, що виявлений у неендемічних державах вірус віспи мавп належить до західноафриканського варіанту.
Крім того, в більшості випадків ті, хто заразився, не відвідували Західну або Центральну Африку. Лише невелика кількість заражень пов'язана з поїздками до Нігерії.
Віспа мавп не поширюється легко серед людей. Це відбувається лише через тісний контакт, наприклад, через заражені частинки з виразок на шкірі хворого, повітряно-крапельним шляхом у разі тривалого контакту та через предмети, на яких збереглись інфіковані частинки. Керівник технічного відділу програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Розамунд Льюїс заявила, що спалах вірусу мавпячої віспи, який зафіксовано в країнах Європи, навряд чи загрожуватиме світові масштабною пандемією.
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