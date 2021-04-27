Українські бійці в зоні ООС відбили 7 атак ворога
Сьогодні, 04:34
Українські захисники із зони ООС продовжують героїчно втримувати лінію оборони. Загалом за один день на Сході відбили 7 масованих атак ворога, які були спрямовані на прорив.
Про це розповіли в оперативному зведенні Угруповання Об'єднаних сил за 5 червня.
Наші захисники не просто відбивали атаки росіян, а й завдавали їм значних втрат. Мовиться як про живу силу, так і про техніку. Знищити на Сході в цей день вдалося:
• 4 танка;
• 3 артилерійські системи;
• 8 бойових броньованих машин;
• 3 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони теж непогано попрацювали. Вони на Донбасі успішно "приземлили" бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.
Окупаційні війська Росії 5 червня обстріляли 20 населених пунктів Донеччини та Луганщини. У них зруйнували 41 цивільний об'єкт – 33 будинки, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.
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Про це розповіли в оперативному зведенні Угруповання Об'єднаних сил за 5 червня.
Наші захисники не просто відбивали атаки росіян, а й завдавали їм значних втрат. Мовиться як про живу силу, так і про техніку. Знищити на Сході в цей день вдалося:
• 4 танка;
• 3 артилерійські системи;
• 8 бойових броньованих машин;
• 3 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони теж непогано попрацювали. Вони на Донбасі успішно "приземлили" бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.
Окупаційні війська Росії 5 червня обстріляли 20 населених пунктів Донеччини та Луганщини. У них зруйнували 41 цивільний об'єкт – 33 будинки, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.
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