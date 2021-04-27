Українські бійці в зоні ООС відбили 7 атак ворога





Про це розповіли в оперативному



Наші захисники не просто відбивали атаки росіян, а й завдавали їм значних втрат. Мовиться як про живу силу, так і про техніку. Знищити на Сході в цей день вдалося:



• 4 танка;

• 3 артилерійські системи;

• 8 бойових броньованих машин;

• 3 одиниці автомобільної техніки.



Підрозділи протиповітряної оборони теж непогано попрацювали. Вони на Донбасі успішно "приземлили" бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.



Окупаційні війська Росії 5 червня обстріляли 20 населених пунктів Донеччини та Луганщини. У них зруйнували 41 цивільний об'єкт – 33 будинки, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники із зони ООС продовжують героїчно втримувати лінію оборони. Загалом за один день на Сході відбили 7 масованих атак ворога, які були спрямовані на прорив.Про це розповіли в оперативному зведенні Угруповання Об'єднаних сил за 5 червня.Наші захисники не просто відбивали атаки росіян, а й завдавали їм значних втрат. Мовиться як про живу силу, так і про техніку. Знищити на Сході в цей день вдалося:• 4 танка;• 3 артилерійські системи;• 8 бойових броньованих машин;• 3 одиниці автомобільної техніки.Підрозділи протиповітряної оборони теж непогано попрацювали. Вони на Донбасі успішно "приземлили" бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.Окупаційні війська Росії 5 червня обстріляли 20 населених пунктів Донеччини та Луганщини. У них зруйнували 41 цивільний об'єкт – 33 будинки, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.

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