Зеленський з’їздив на передову

Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області.



Про це йдеться на



Повідомляється, що Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони. Він також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й подарунки.



Крім того, під час поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.



Він оглянув лікувальні кабінети, куди вони можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення.



Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився в них умовами проживання.



"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – запевнив він.



Переселенці з Маріуполя звернулися до Зеленського з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях. Президент закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.



Він також пообіцяв допомогти з житлом людям, які втратили домівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області.Про це йдеться на сайті президента.Повідомляється, що Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони. Він також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й подарунки.Крім того, під час поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.Він оглянув лікувальні кабінети, куди вони можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення.Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився в них умовами проживання."У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – запевнив він.Переселенці з Маріуполя звернулися до Зеленського з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях. Президент закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.Він також пообіцяв допомогти з житлом людям, які втратили домівки.

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