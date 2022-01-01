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Майже 60% Запорізької області окуповано

Майже 60% Запорізької області окуповано
Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух на нараді з президентом Володимиром Зеленським щодо ситуації в Запорізькій області, передають на сайті президента.

Олександр Старух доповів президентові, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Старух зазначив, що на Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя", – сказав начальник ОВА.

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Теги: Запорізька область, окупація
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