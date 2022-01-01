У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 01:00
У неділю, 5 червня, під час патрулювання на одному з проспектів Луцька патрульні помітили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху.
Про це повідомляє патрульна поліція області.
Автомобіль зупинили, а під час спілкування з 55-річним водієм виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат – 2,43 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на водія склали адміністративний матеріал за ст 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Надалі рішення у справі — за судом.
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Про це повідомляє патрульна поліція області.
Автомобіль зупинили, а під час спілкування з 55-річним водієм виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат – 2,43 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на водія склали адміністративний матеріал за ст 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Надалі рішення у справі — за судом.
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