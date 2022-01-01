У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку затримали п'яного водія
У неділю, 5 червня, під час патрулювання на одному з проспектів Луцька патрульні помітили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляє патрульна поліція області.

Автомобіль зупинили, а під час спілкування з 55-річним водієм виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат – 2,43 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

У результаті на водія склали адміністративний матеріал за ст 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

Надалі рішення у справі — за судом.
У Луцьку затримали п'яного водія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 01:00
6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ліквідація російського генерала: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня
05 червень, 23:20
Росія обстрілює Харків
05 червень, 23:07
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
05 червень, 22:20
Схожі новини
У Луцьку водій Mazda порушував ПДР та показував непристойні жести. ВІДЕО У Луцьку водій Mazda порушував ПДР та показував непристойні жести. ВІДЕО
30 травень, 11:38
У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО
23 травень, 09:44
У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію
09 травень, 12:42
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
09 травень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 01:00
 0
6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ліквідація російського генерала: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня
05 червень, 23:20
 0
Росія обстрілює Харків
05 червень, 23:07
 0
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
05 червень, 22:20
 0
Медіа
відео
1/8