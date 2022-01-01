Ліквідація російського генерала: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня
05 червень, 23:20
Кожного дня ми стаємо сильніші, ніж учора, адже в нас горить віра і запал до перемоги в цій несправедливій кривавій війні.
102 доби російського вторгнення в Україну згуртували нас, як ніколи. Ми не здаємось ні в тилу, ні на передовій.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.
Неділя, 5 червня
Українські ППО знищили 9 ворожих об'єктів за добу
Протягом 4 червня Повітряні сили ЗСУ та підрозділи ППО знищили дев'ять ворожих цілей: літак, вертоліт, три безпілотники й чотири ракети.
З Волині відправили автомобіль військовим
Ми в тилу кожен день стараємося якось допомогти нашим захисникам. 5 червня з Волині доставили для військових 54-тої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи позашляховик JEEP Cherokee, який було придбано за кошти благодійників.
Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів
Вишиту сорочку, яку вдягав президент Володимир Зеленський в День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів. Благодійний аукціон пройшов в Українському Домі в рамках ініціативи United 24.
ЗСУ ліквідували 31 150 російських загарбників: втрати окупантів
Щоденна хороша підбірка "добрих росіян". За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку і взяли в полон 8 росіян
У Сєвєродонецьку тривають зепеклі бої, ЗСУ потроху витісняють окупантів у місті. Зараз ЗСУ контролює 50% міста. Росіяни контролювали 70 % Сєвєродонецька, однак упродовж двох останніх днів їх відкинуто, місто поділено навпіл.
За час війни у Луцьку народилося понад 600 дітей. ВІДЕО
За час повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі з’явилося на світ понад 630 дітей. Зокрема народили 80 внутрішньо переміщених жінок.
Як у Луцьку облаштувалися переселенці з домашніми улюбленцями. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку створили спільноту з пошуку житла для переселенців з тваринами, адже добродушні українці не забувають брати із собою найкращих чотирилапих друзів. Дві переселенки Юлія Пацинталюк з Бердянська та Анастасія Овчіннікова з Києва. Обоє, тікаючи від війни, забрали з собою собак.
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Все більше парафій на Волині вірікаються від Московського патріархату. Парафія Свято-Миколаївського храму УПЦ МП, що в селі Кременець, вирішила приєднатися до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили на зборах у неділю, 5 червня.
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської армії Романа Кутузова. Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.
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102 доби російського вторгнення в Україну згуртували нас, як ніколи. Ми не здаємось ні в тилу, ні на передовій.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.
Неділя, 5 червня
Українські ППО знищили 9 ворожих об'єктів за добу
Протягом 4 червня Повітряні сили ЗСУ та підрозділи ППО знищили дев'ять ворожих цілей: літак, вертоліт, три безпілотники й чотири ракети.
З Волині відправили автомобіль військовим
Ми в тилу кожен день стараємося якось допомогти нашим захисникам. 5 червня з Волині доставили для військових 54-тої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи позашляховик JEEP Cherokee, який було придбано за кошти благодійників.
Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів
Вишиту сорочку, яку вдягав президент Володимир Зеленський в День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів. Благодійний аукціон пройшов в Українському Домі в рамках ініціативи United 24.
ЗСУ ліквідували 31 150 російських загарбників: втрати окупантів
Щоденна хороша підбірка "добрих росіян". За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку і взяли в полон 8 росіян
У Сєвєродонецьку тривають зепеклі бої, ЗСУ потроху витісняють окупантів у місті. Зараз ЗСУ контролює 50% міста. Росіяни контролювали 70 % Сєвєродонецька, однак упродовж двох останніх днів їх відкинуто, місто поділено навпіл.
За час війни у Луцьку народилося понад 600 дітей. ВІДЕО
За час повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі з’явилося на світ понад 630 дітей. Зокрема народили 80 внутрішньо переміщених жінок.
Як у Луцьку облаштувалися переселенці з домашніми улюбленцями. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку створили спільноту з пошуку житла для переселенців з тваринами, адже добродушні українці не забувають брати із собою найкращих чотирилапих друзів. Дві переселенки Юлія Пацинталюк з Бердянська та Анастасія Овчіннікова з Києва. Обоє, тікаючи від війни, забрали з собою собак.
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Все більше парафій на Волині вірікаються від Московського патріархату. Парафія Свято-Миколаївського храму УПЦ МП, що в селі Кременець, вирішила приєднатися до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили на зборах у неділю, 5 червня.
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської армії Романа Кутузова. Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.
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