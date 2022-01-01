Ліквідація російського генерала: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня

Кожного дня ми стаємо сильніші, ніж учора, адже в нас горить віра і запал до перемоги в цій несправедливій кривавій війні.102 доби російського вторгнення в Україну згуртували нас, як ніколи. Ми не здаємось ні в тилу, ні на передовій.продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.Протягом 4 червня Повітряні сили ЗСУ та підрозділи ППО знищили дев'ять ворожих цілей: літак, вертоліт, три безпілотники й чотири ракети.Ми в тилу кожен день стараємося якось допомогти нашим захисникам. 5 червня з Волині доставили для військових 54-тої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи позашляховик JEEP Cherokee, який було придбано за кошти благодійників.Вишиту сорочку, яку вдягав президентв День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів. Благодійний аукціон пройшов в Українському Домі в рамках ініціативи United 24.Щоденна хороша підбірка "добрих росіян". За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.У Сєвєродонецьку тривають зепеклі бої, ЗСУ потроху витісняють окупантів у місті. Зараз ЗСУ контролює 50% міста. Росіяни контролювали 70 % Сєвєродонецька, однак упродовж двох останніх днів їх відкинуто, місто поділено навпіл.За час повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі з’явилося на світ понад 630 дітей. Зокрема народили 80 внутрішньо переміщених жінок.У Луцьку створили спільноту з пошуку житла для переселенців з тваринами, адже добродушні українці не забувають брати із собою найкращих чотирилапих друзів. Дві переселенкиз Бердянська таз Києва. Обоє, тікаючи від війни, забрали з собою собак.Все більше парафій на Волині вірікаються від Московського патріархату. Парафія Свято-Миколаївського храму УПЦ МП, що в селі Кременець, вирішила приєднатися до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили на зборах у неділю, 5 червня.У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської армії. Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.