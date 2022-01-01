 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія обстрілює Харків

Росія обстрілює Харків
Російські загарбники знову обстрілюють житлові райони Харкова.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру.

Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць Синєгубов наразі не дає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріли, Харків, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ліквідація російського генерала: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня
05 червень, 23:20
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
05 червень, 22:20
На Сході ворог намагається наступати: яка ситуація на усіх напрямках
05 червень, 19:17
Сім'ї захисників Маріуполя просять «Червоний хрест» домагатися від РФ кращих умов
05 червень, 13:38
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ліквідація російського генерала: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня
05 червень, 23:20
Росія обстрілює Харків
05 червень, 23:07
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
05 червень, 22:20
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
05 червень, 22:00
Схожі новини
Росія обстріляла Харків Росія обстріляла Харків
29 травень, 21:44
Під Харковом окупанти обстріляли фабрику, є загиблий Під Харковом окупанти обстріляли фабрику, є загиблий
03 травень, 10:16
Росія продовжує обстрілювати Харків: як минула ніч в усіх областях України Росія продовжує обстрілювати Харків: як минула ніч в усіх областях України
02 травень, 10:35
Росія обстріляла Харків: є загиблі та поранені Росія обстріляла Харків: є загиблі та поранені
19 квітень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ліквідація російського генерала: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня
05 червень, 23:20
 0
Росія обстрілює Харків
05 червень, 23:07
 0
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
05 червень, 22:20
 0
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
05 червень, 22:00
 0
Медіа
відео
1/8