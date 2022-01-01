Росія обстрілює Харків
05 червень, 23:07
Російські загарбники знову обстрілюють житлові райони Харкова.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру.
Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць Синєгубов наразі не дає.
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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру.
Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць Синєгубов наразі не дає.
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