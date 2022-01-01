Росія обстрілює Харків





Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.



"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру.



Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!" - йдеться у повідомленні.



Інших подробиць Синєгубов наразі не дає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники знову обстрілюють житлові райони Харкова.Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру.Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!" - йдеться у повідомленні.Інших подробиць Синєгубов наразі не дає.

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