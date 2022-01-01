На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
Сьогодні, 22:20
У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської армії Романа Кутузова.
Про це повідомляє Радіо Свобода та з посиланням на російські телеграм-канали
Генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.
За повідомленнями тих самих джерел, Роман Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.
Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Радіо Свобода та з посиланням на російські телеграм-канали
Генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.
За повідомленнями тих самих джерел, Роман Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.
Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Київ обстріляли із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря
Сьогодні, 11:45
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
Сьогодні, 22:20
Ще одна релігійна громада на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 22:00
Збірна України поступилася Уельсу і не їде на ЧС
Сьогодні, 21:14
Медіа