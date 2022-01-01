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На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ

На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ
У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської армії Романа Кутузова.

Про це повідомляє Радіо Свобода та з посиланням на російські телеграм-канали

Генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

За повідомленнями тих самих джерел, Роман Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.

Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.

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Теги: генерал, ліквідували, Росія
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