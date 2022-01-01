На Луганщині ліквідували російського генерала, – ЗМІ

Романа Кутузова.



Про це повідомляє



Генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.



За повідомленнями тих самих джерел, Роман Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.



Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської арміїПро це повідомляє Радіо Свобода та з посиланням на російські телеграм-каналиГенерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.За повідомленнями тих самих джерел, Роман Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію